«Підлий та жорстокіший терор»: Зеленський про міни, що залишаються окупантами

Президент Володимир Зеленський нагородив посмертно 4 поліцейських, які підірвалися на мінах у Херсонській області 7 грудня.

Про це він сказав у зверненні за підсумками 288-го дня війни.

Звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» присвоєно полковнику поліції Михайлу Куратченку, ордену «За мужність» — капітанам поліції Ігорю Мельнику та Сергію Ненаді, капралу поліції Вадиму Перижку.

«Вони робили все для безпеки українців. Вже повертаючись після виконання одного з завдань — коли вилучили зброю та боєприпаси зі схованки окупантів, яких було залишено багато на Херсонщині, — поліцейські потрапили у мінну пастку. І це та форма російського терору, якій доведеться ще роками протидіяти», — сказав глава держави.

За його словами, терористи свідомо намагаються залишити по собі якнайбільше смертельних пасток, закопаних «фугасів», розтяжок, замінованих будівель, машин та інфраструктури. Йдеться про понад 170 тисяч квадратних кілометрів небезпечної території.

«Я впевнений: це буде серед пунктів звинувачення проти росії за агресію саме мінний терор. Який навіть ще більш жорстокий і підлий, ніж ракетний, бо немає такої протимінної системи, яка могла б знищити хоча б частину загрози, як це робить наша ППО», — вважає президент Зеленський.

Президент також подякував усім партнерам, які допомагають Україні з роботами з розмінування — Канаду, Японію, Британію, Словаччину, послів та донорів United24, а також усім, хто розуміє, як важливо, щоб Україна не залишалася віч-на-віч з проблемою замінованої окупантами території.

Нагадаємо, позавчора в Кураховому на Донеччині від ударів російських варварів загинули 10 людей та було багато поранених. Президент Володимир Зеленський назвав дуже жорстоким й абсолютно прорахованим удар рашистів по мирному місту. Це ще один акт геноциду.

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