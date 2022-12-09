Візьміть оцет та харчову соду: як позбутися попелиці на домашніх квітах

Часті причини появи попелиці у будинку — наявність шкідників на куплених рослинах або використання зараженого яйцями ґрунту, повідомляє телеграм-канал «Фазенда. Сад та город». З цієї причини нові квіти хоча б тиждень слід витримувати «на карантині», окремо від інших, а землю — обов'язково дезінфікувати.

«На час лікування хвору рослину бажано помістити в ізоляцію — хоча форми попелиці, що не літають, малорухливі, на підвіконнях горщики зазвичай ставлять щільно. Заражений вазон потрібно пересадити із заміною ґрунту, після чого ретельно протерти або обприскати листя міцним мильним розчином. Для цього потрібно 30 г мильної стружки на 1 л води.

Інші народні засоби:



розбавлений 9% оцет (на 1 л води беруть 2 ст. л. оцту);

харчова сода (в 1 л води розчиняють 1 ст. л. рідкого мила та 40 г соди);

3% перекис водню (на 1 л води потрібно 50 мл рідини)".

Нагадаємо сім простих способів, як позбутися попелиці.

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