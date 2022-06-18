Ще один важливий пункт садових робіт — боротьба зі шкідниками, які здатні знищити результати всіх ваших старань. У цьому нам із задоволенням допомагають маленькі мешканці садів — їжаки, птахи, земноводні. Але, на жаль, інколи їх зусиль не вистачає. Досить часто господарям дошкуляє попелиця. Але городниця Раїса Поймало, яка раніше пояснила, як визначити кислотність ґрунту в саду та на городі та чому це так важливо, знає ефективний спосіб її здолати.

«Про зараження можна дізнатись по скрученому листю, деформованих верхівках пагонів. Надалі на них зʼявляється сажиста цвіль. Можна неозброєним оком помітити скупчення попелиці на листі — зазвичай вони збираються на зворотній стороні. Бруньки при ураженні не розпускаються, плоди не можуть розвиватися нормально. Саме реакція рослин у вигляді скручення листя перешкоджає оперативному знищенню цих комах.

Боротись просто! Мильний розчин — дешево, екологічно, дієво. Концентрат (300 г господарського мила, 2 л гарячої води) розчинити у 8 л холодної води. Ще досить ефективні біопрепарати — Зелене мило, Фітоверм (10 мл на 1 л). Їх можна використовувати навіть у період цвітіння".

За словами городниці, попелиця не любить пахучі рослини: мʼяту, кінзу, чорнобривці, базилік, фенхель.

«Не висаджуйте культури, на які часто нападає тля, під їх улюбленими деревами — калиною, сливою та липою, — радить Раїса Поймало. — Там, де багато попелиці, там обовʼязково знайдуться мурахи. Ці комахи створюють симбіоз. Тому з ними треба боротися разом».

Раніше «ФАКТИ» розповідали про простий спосіб позбутися гусіні на капусті.

Фото: pixabay.com

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