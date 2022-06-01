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Як позбутися попелиці на городі та у саду: сім простих способів

10:32 1 червня 2022
Попелиця

Для того, щоб боротися з попелицею в саду, дачники влаштовують різні пастки для мурах, які переносять цих комах.

Сім способів боротьби з попелицею за допомогою побутової хімії, а також солодких газованих та спиртних напоїв пропонують автори «Моя дача. Сад та город» .

Горілка. Найдешевшу горілку наливають у пульверизатор і оприскують рослини.

Кока-кола. Використовують так само, як і горілку.

Господарське мило. 200 г розчиняють у 10 л води.

Haшатир. 1 столова ложка ложка розводиться у 10 л води.

Кальцинована coдa. 1 столова ложка розчиняється у 1 л води з додаванням 40 г господарського мила.

Зола. 200−300 г залити 5 л крутого окропу, остудити, процідити, додати 20 г господарського мила.

Гіркий перець. 1 кг стручків порізати і кип'ятити 1 годину у 10 л води у закритому емальованому посуді. Готовий відвар настояти два дні, процідити, розлити по пляшках, закупити пробками. Для обприскування кущів 0,5 склянки відвару розчинити у 10 л води, додати туди 40 г господарського мила. Для оприскування дерев дозу потрібно подвоїти.

Про те, хто з шкідників найбільше докучає томатам і як з ними боротися, читайте на нашому сайті, як і матеріал про «корисну хімію», що допомагає городникам у боротьбі за гарний врожай .

Фото Pixabay

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