Погана підготовка та відсутність взаємодії: у Генштабі ЗСУ розповіли про втрати окупантів через «дружній вогонь»

За добу, що минула, підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів на ключових напрямках — в районах населених пунктів Площанка, Невське, Білогорівка Луганської області та Яковлівка, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Дружба, Невельське, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.

«Противник завдав 5 ракетних та близько 20 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетних ударів зазнали населені пункти Велика Писарівка Сумської області, а також Комишуваха, Григорівське і Юльївка на Запоріжжі», — повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

На інших напрямках ситуація наступна:

На Бахмутському напрямку під вогневе ураження російських окупантів потрапили райони понад двадцяти населених пунктів.

На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли районів Авдіївки, Бердичів, Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Новопавлівському напрямку артилерійські та мінометні обстріли зафіксовано неподалік Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки, Золотої Ниви, Великої Новосілки, Времівки та Новополя Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав вогневого ураження по населених пунктах Червоне, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйпільське, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське, Червонодніпровка Запорізької області та Вищетарасівка на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Херсонщини, що неподалік з лінією зіткнення. Артилерійських обстрілів зазнали Антонівка, Чорнобаївка та місто Херсон, постраждали мирні жителі.

«Окрім значних втрат військовослужбовців російських окупаційних військ на території України внаслідок дій підрозділів Сил оборони України, ворог також зазнає втрат від так званого „дружнього вогню“. Це наслідок низької підготовки танкових та артилерійських екіпажів, а також відсутності взаємодії та звʼязку між підрозділами», — зазначили у Генштабі та додали, що підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили 4 пункти управління та 5 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів.

Фото Генштабу

Раніше військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, коментуючи кремлівські заяви щодо затяжної війни, зазначив, що у рф продовжують вірити, що ситуація у світі може змінитися, і їм простіше буде перемогти Україну.

Фото Генштабу ЗСУ

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