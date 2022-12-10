Овнам, Дівам та Скорпіонам важливо не піддатися емоціям, Левам треба запастися терпінням: гороскоп на 10 грудня 2022 року

Астрологи, які раніше склали гороскоп на грудень 2022 року для всіх знаків зодіаку, вважають 10 грудня днем, коли поганий настрій і зневіра буде серйозним гріхом і тому їх не можна допускати.

Цього дня астрологи закликають не впадати у депресію. На їхню думку, сьогодні пощастить лише тим, хто збереже оптимізм та віру у те, що все обов'язково буде добре.

Овен

Несприятливий у фізичному плані день. Сьогодні можливі проблеми зі здоров'ям: травма чи емоційний стрес. Контролюйте свої емоції. Зірки рекомендують братися тільки за ті справи, в яких ви повністю знаєтеся. Уникайте ризику, роботи з інструментами, що ріжуть, електроприладами — дійте тільки перевіреними способами. Сни можуть бути віщими. Негода уві сні або наяву — ознака небезпеки, що наближається, пише slovofraza.com.

Телець

Сприятливий день для колективних заходів, фізичних навантажень, активного відпочинку на свіжому повітрі. Настає чудовий час для роздумів про перехід до нового роду діяльності, відновлення та зміцнення старих зв'язків чи надання допомоги близьким. Ймовірно, несподівана звістка змусить вас змінити плани. Намагайтеся виявляти мудрість та витримку. Найімовірніше, саме цей день дозволить вам вирішити одну із сімейних проблем.

Близнюки

Сьогодні вам загрожують непорозуміння у відносинах з оточуючими, але якщо вчасно стримуватимете себе, нічого серйозного не станеться. Зірки не радять гнатися за новизною та змінами. У другій половині дня можливі романтична зустріч чи нове знайомство.

Рак

Життєвий потенціал знижений. Несприятливе розташування зірок може спричинити проблеми зі здоров'ям. Особливо це стосується чоловіків-Раків. Сьогодні ви можете відчути головний біль, біль у колінних суглобах. Не виключено гостре інфекційне захворювання. Ваші впертість і небажання дотримуватися порад лікаря можуть надати хворобі затяжного характеру.

Лев

Важкий та небезпечний день. Відносини з партнерами, друзями та близькими людьми перевірятимуться на стійкість. Проблеми, що накопичилися, вимагатимуть негайного вирішення. Постарайтеся зібратися і не витрачайте життєву енергію через дрібниці. Краще відмовитися від нових проектів та укладання договорів. Запасіться терпінням до сприятливішого періоду.

Діва

Непорозуміння на службі або у відносинах з партнерами можуть негативно вплинути на стан справ. Сьогодні особливо небезпечно перенапруження через різке зниження життєвого потенціалу. Чоловікам-Дівам не слід розпочинати нові справи, працювати з документами, швидко їздити. Імовірні ускладнення в особистому житті чи любовні розчарування. Вам потрібно впоратися з емоціями та переосмислити свої вчинки. Не відмовляйтеся від допомоги та підтримки близьких та друзів.

Терези

День символізує переоцінку цінностей. У багатьох Терезів з'явиться бажання позбутися непотрібного спілкування. Було б непогано розібратися в собі і у відносинах з оточуючими, правильніше вибудувати систему цінностей, позбутися негативу, що накопичився.

Скорпіон

Для багатьох Скорпіонів сьогодні буде характерна стійкість та вміння маневрувати, дисципліна та контроль над емоціями. У критичних ситуаціях це допоможе уникнути розбіжностей та скандалів із родичами. Сімейна гармонія у ваших руках, і головна її умова — ваша бездоганна поведінка.

Стрілець

День символізує вибір. Сьогодні багато Стрільців опиняться перед вибором між боргом та задоволенням. Вибирайте! Якщо виявите твердий намір вкластися в бюджет, має сенс усамітнитися на дачі і насолодитися відпочинком. У цьому випадку бюджет, звичайно, набуде рівноваги, але цікаве знайомство з перспективним фіналом ви явно пропустите.

Козеріг

У цей період розкриваються нові перспективи та нові несподівані можливості, зумовлені співпрацею та появою нових друзів. Подорож обіцяє не тільки певну вигоду, але також допоможе зміцнити здоров'я, що похитнулося, і подарує цікаву зустріч. Зараз вам буде дуже корисна подорож, зміна обстановки заспокоїть нерви, розвага дасть їжу фантазії і розуму.

Водолій

Сприятливий день, пов'язаний із засвоєнням космічної енергії, набуттям любові, прощенням. Більшість Водоліїв відрізнятиме психічна врівноваженість, вміння дотримуватися традицій та загальноприйнятих норм. День сприятливий для одруження, зачаття, гармонійних сімейних відносин. Великі покупки можуть бути успішними.

Риби

День буде вдалим, якщо ви плануєте його заздалегідь. Швидше за все, саме цей день дозволить вам дійти згоди з партнером або здобути мир у душі. Ви можете відчути необхідність у порадах друзів, проте не варто повністю на них покладатися — не виключено розчарування. Імовірні віщі сни.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали найнебезпечніші дати грудня і склали фінансовий гороскоп на останній місяць року, що минає.

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