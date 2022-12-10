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Спорт

Футболіст збірної України вдруге став батьком: милі фото малюка

10:27 10 грудня 2022
Віктор Корнієнко з дружиною Аріною

У сім'ї захисника донецького «Шахтаря» та збірної України Віктора Корнієнка, який у 2019-му виграв молодіжний чемпіонат світу, сталося поповнення.

Дружина футболіста Аріна народила сина, якого щасливі батьки назвали Іваном та не стали приховувати новонародженого, показавши милі фотографії в Instagram.

Додамо, що в сім'ї Корнієнка вже підростає старша дочка Софія.

Сім'я Корнієнко

Нагадаємо, що Віктор, який жорстко пройшовся по українцях-«заробітчанах» у росії, відновлюється після важкої травми — розриву хрестоподібної зв'язки, отриманої наприкінці серпня в поєдинку чемпіонату України проти «Кривбасу». На поле футболіст повернеться орієнтовно до початку березня, коли поновиться друга частина сезону в УПЛ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у воротаря «Реала» та збірної України Андрія Луніна народився первісток.

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