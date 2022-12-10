39.43 / 40.12 40.95 / 41.79
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Спостерігаю глибину падіння»: Галкін чистою українською відповів, чому досі підписаний у соцмережах на артистів-путіністів

19:07 10 грудня 2022
Максим Галкін

Відомий російський гуморист Максим Галкін, який нещодавно попередив про аферу від імені Алли Пугачової, перейшов на українську мову, відповідаючи на запитання шанувальниці в Instagram.

Так, вона запитала коміка про те, чому він досі підписаний на артистів-путіністів.

«Все, звичайно, добре, але питання. Чому ви досі підписані на Гагаріну, Газманова, Бабкіну, Долину, Баскова та інших „людей“, які підтримують війну? А вони на вас…» — написала дівчина українською.

Максим відповів українською: «Спасибі за питання. Бути підписаним — не означає, бути з ними згодним. І не означає, що я продовжую спілкуватися з ними. Були в моєму житті випадки, коли передоплата (підписка. — Авт.) означала підтримку, але в цій ситуації це не так. Від мене деякі колеги/друзі відписалися — не хочу бути дріб'язковим і подібним до них. Спостерігаю глибину падіння».

Як писали «ФАКТИ», Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін, які вимушені через напад росіян на Україну жити за кордоном, знайшли «хитрий» спосіб допомогти українцям, збираючи гроші для українських воїнів із росіян. Для цього вони нібито організували тур своїм замком у селі Грязь. Шанувальники Пугачової та Галкіна зможуть подивитися на власні очі на те, як жили їхні улюбленці, виклавши за екскурсію 10 тисяч рублів (близько 6 тисяч гривень).

196

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Опухлого путініста Баскова прооперували: що з ним зараз

Опухлого путініста Баскова прооперували: що з ним зараз

Олександр Ревва

Відчуває огиду до того, що відбувається: співак Олександр Ревва відмовився виступати з Кіркоровим на одній сцені

Алекс Топольський

На проєкті народилися справжні почуття: Холостяк зізнався, чи знайшов кохання

Література та сухпай зс рф

Багато готівки та навіть сухпайки окупантів: у СБУ показали цікаві знахідки у храмах УПЦ на Харківщині (фото)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту