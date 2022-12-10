«Спостерігаю глибину падіння»: Галкін чистою українською відповів, чому досі підписаний у соцмережах на артистів-путіністів

Відомий російський гуморист Максим Галкін, який нещодавно попередив про аферу від імені Алли Пугачової, перейшов на українську мову, відповідаючи на запитання шанувальниці в Instagram.

Так, вона запитала коміка про те, чому він досі підписаний на артистів-путіністів.

«Все, звичайно, добре, але питання. Чому ви досі підписані на Гагаріну, Газманова, Бабкіну, Долину, Баскова та інших „людей“, які підтримують війну? А вони на вас…» — написала дівчина українською.

Максим відповів українською: «Спасибі за питання. Бути підписаним — не означає, бути з ними згодним. І не означає, що я продовжую спілкуватися з ними. Були в моєму житті випадки, коли передоплата (підписка. — Авт.) означала підтримку, але в цій ситуації це не так. Від мене деякі колеги/друзі відписалися — не хочу бути дріб'язковим і подібним до них. Спостерігаю глибину падіння».

Як писали «ФАКТИ», Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін, які вимушені через напад росіян на Україну жити за кордоном, знайшли «хитрий» спосіб допомогти українцям, збираючи гроші для українських воїнів із росіян. Для цього вони нібито організували тур своїм замком у селі Грязь. Шанувальники Пугачової та Галкіна зможуть подивитися на власні очі на те, як жили їхні улюбленці, виклавши за екскурсію 10 тисяч рублів (близько 6 тисяч гривень).

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