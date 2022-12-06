Просять вислати гроші від імені Пугачової та Галкіна: відомий гуморист попередив про нову аферу

Відомий російський гуморист Максим Галкін закликав своїх шанувальників не жертвувати гроші аферистам, які їх просять від його імені чи імені його дружини Алли Пугачової.

«Шановні друзі! Почастішали випадки шахрайства. Від мого імені, від імені Алли з різних телефонів пишуть нашим друзям, колегам із проханням перерахувати гроші! Ми ні в кого не просимо грошей. З такими проханнями ні до кого не зверталися. Наші шановні друзі! На жаль, дуже багато людей виявилися людьми чуйними і пересилають гроші. Я вас дуже прошу не ведіться на це все. Це шахрайство, аферисти від нашого імені це пишуть. Ми грошей не просили, не попросимо. Будь ласка, бережіть свої кошти», — заявив він у своєму зверненні до Instagram.

Користувачі соцмережі активно коментують пост шоумена.

Як писали «ФАКТИ», Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін, які вимушені через напад росіян на Україну жити за кордоном, знайшли «хитрий» спосіб допомогти українцям, збираючи гроші для українських воїнів із росіян. Для цього вони нібито організували тур своїм замком у селі Грязь. Шанувальники Пугачової та Галкіна зможуть подивитися на власні очі на те, як жили їхні улюбленці, виклавши за екскурсію 10 тисяч рублів (близько 6 тисяч гривень).

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