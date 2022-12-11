«Гроші віддам на російську армію»: артист-зрадник після успіхів ЗСУ вивіз родичів з рідного Херсона

Уродженець Херсона, українець, у минулому соліст Парижської опери, а тепер зрадник і фанат путіна танцюрист Сергій Полунін, дізнавшись, що ЗСУ звільнили його рідне місто від російської нечисті, забрав до себе бабусю. Рашистським ЗМІ артист заявив, що це «був її вибір».

«Вона приїхала в росію з Херсона. Щоправда, поки добиралася, загубилася в Туреччині в аеропорту аж на 24 години. І мені довелося терміново летіти туди й шукати її. Усе обійшлося, знайшлася. Нам дуже допоміг російський консул у Туреччині. Дуже хороша людина, крутий мужик. Мені головне, щоб їй було добре», — повідомив зрадник Полунін.

В інтерв’ю російським журналістам уродженець України заявив, що збирається залишати рф.

«На Заході дуже на мене сподівалися. Я ж народився там, Україні… Дуже серйозні люди хотіли мною займатися. Вони мені сказали: „Зроби вибір. Розв'яжи нам руки“. А я по совісті, не через вигоду кажу їм: „Я за росію“. Тому що вірю у володимира володимировича, у правильність його дій. Тому знову і знову стаю на бік росії. Сподіваюся, потихеньку все зміниться. Ось у Новосибірську нещодавно провели концерт. Усі виручені кошти будуть спрямовані на підтримку російської армії».

До слова, раніше скандальний «артист-путініст» зізнався в наркозалежності. А не так давно записав відео, де зі сльозами на очах заявив, що рф вставила йому «ніж у спину» і скасувала його виступ на концерті, присвяченому незаконній анексії Херсонської та Запорізької областей. Та витерши сльози, зрадник продовжує «підлизувати» кремлівській владі, бо для нього криваві рублі не пахнуть.

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