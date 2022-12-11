Глава розвідцентру Сил оборони Естонії Марго Гросберг на щотижневій пресконференції заявив, що хоча втрати країни-окупантки у цій війні є величезними, її військовий потенціал, на жаль, не зник, повідомляє Оhtuleht.

«З 24 лютого по сьогоднішній день рф втратила близько 1400 танків, що є величезною цифрою у кількісному вираженні. На жаль, у відсотковому відношенні — не так багато. На сьогодні росія продовжує мати на своїх ремонтних базах і базах зберігання близько 9000 танків, які не є найсучаснішими чи найновішими, але це танки, — сказав Гросберг. — Якщо припустити, що з трьох танків можна зробити один, то проста математика показує, що росії можна переозброїтися ще щонайменше на 3000 танків. Очевидно, що це дуже велика кількість і становить загрозу не тільки для України, але й для всіх інших сусідніх країн».

Не набагато краща ситуація, вважає Гросберг, з бронетехнікою. Російські збройні сили втратили близько 100 000 особового складу вбитими, зниклими безвісти та пораненими, які вже не повернуться на фронт.

«Ми всі знаємо, що в росії була проведена мобілізація, і що їм вдалося мобілізувати близько 300 000 солдатів, підготовка яких не найкраща. Але знову ж таки, проста математика показує, що при 100 000 жертв, вони мають ще близько 200 000 солдатів на фронті в Україні, — пояснив Гросберг. — Втрати російської артилерії також великі. За статистикою, втрачено 500 різних артилерійських систем, але це лише десять відсотків артилерійських систем, які були на озброєнні до початку війни. Ще більше артилерії, хоч і не найсучаснішої, знаходиться на базах зберігання.

Росія також вивозила боєприпаси з інших країн. І тут ціна дуже висока: до війни росія мала близько 17 мільйонів боєприпасів, з яких було використано десять мільйонів. Наприкінці літа використання боєприпасів було дуже високим. Були дні, коли випускали від 20 000 до 60 000 пострілів. Потужність переозброєння росії до війни становила 1,7 млн одиниць артилерійських боєприпасів на рік, але навіть зараз, під час мобілізації, потужності оборонної промисловості були збільшені. Як би вони не збільшували кількість боєприпасів, знову ж таки математика говорить, що у них є 10 мільйонів на складах, за рік вони можуть додати близько 3,4 мільйона, а отже боєприпасів вистачить ще як мінімум на рік війни, якщо не більше".

За словами глави розвідцентру, високоточні боєприпаси, які використовуються для обстрілу українських цивільних арсеналів, є дуже зношеними. З урахуванням різних типів ракет, цих боєприпасів також вистачить щонайменше на наступні дев'ять місяців.

«Як це не сумно, але немає жодних ознак швидкого завершення цієї війни», — підсумував Гросберг.

Раніше офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін розповів, як вдалося знищити військову техніку на аеродромах рф.

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