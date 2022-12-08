11 грудня 2022

Напевно багато хто з нас з часом можуть виглядати дещо дивно. Називаються такі відхилення від норми по-різному. Але суті це, за великим рахунком, не змінює. Просто у звичайних людей це виглядає як «зсув по фазі», а у людей відомих як «зіркові» чудасії. За твердженням легендарного італійського лікаря-психіатра Чезаре Ломброзо, геніальності дуже часто супроводжує божевілля. І з цим, у принципі, можна погодитись. Особливо ближче ознайомившись з біографіями таких, з дозволу сказати, «чудацьких» знаменитостей.

Всесвітньо відомий німецький композитор Роберт Шуман, наприклад, як він сам стверджував, бачив (!) звуки, що складалися в акорди та музичні фрази. Слід зазначити, що у творчості так чи інакше йому довгий час допомагало. Поки до 46 років він не почав страждати на справжні напади божевілля, розповідаючи всім про те, що його переслідують столи, що говорять (!?).

Англійський письменник Джеймс Гаррінгтон міг би лише поспівчувати Шуману, оскільки сам він був переконаний, що його думки вилітають у нього з рота й перетворюються на бджіл та навіть птахів! Іноді йому доводилося хапатися за віник, щоб розігнати зграї цих непроханих гостей.

Манія переслідування, до речі, ніколи була рідкістю у відомих людей. Так, італійському філософу Джероламо Кардано здавалося, що за ним шпигуть представники всіх країн світу. А геніальний Вольфганг Амадей Моцарт був упевнений, що італійці постійно хочуть його отруїти.

Нерідко чудасії знаменитостей для них самих закінчувалися сумно. Досить згадати відомого голландського художника Вінсента Ван Гога, який спочатку відрізав собі вухо, а потім загинув за дуже дивних обставин у віці 37 років.

На тлі таких розладів маленька примха Фрідріха Шіллера, німецького поета, філософа та драматурга, здається зовсім безневинною. Справа в тому, що він міг творити лише тоді, коли на столі перед ним стояли… гнилі яблука.

Відомий австрійський композитор Франс Йозеф Гайдн знаходив натхнення у своєму кільці з алмазом, що він постійно розглядав під час роботи.

Іншого німецького композитора Ріхарда Вагнера надихав шовк: під час творчого процесу він розкладав яскраві шматки шовкових тканин на стільцях і постійно смикав їх.

Відомий фізик Андре Марі Ампер часто забував, ким він є насправді. Якось він написав крейдою у себе на дверях: «Ампер буде вдома лише ввечері». Але, повернувшись додому ще вдень і прочитавши власноруч написане повідомлення, він розвернувся і пішов, забувши, що сам і є Ампером.

І, нарешті, Олександр Дюма — син був любителем підкріпити натхнення пристойною порцією смачної їжі. Ви не повірите, але перед початком творчого процесу він нерідко влаштовував собі справжні бенкети.

Як казала відома американська актриса Лілі Коллінз, «саме наші чудасії і роблять нас особливими і прекрасними»… А хіба це не так?

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.