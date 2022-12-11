«Найсумніший момент матері»: Тіна Тернер оплакує смерть свого сина Ронні

Це вже другий важкий удар для співачки Тіни Тернер: через чотири роки після смерті сина Крейга помер і його молодший брат Ронні.

«Мій найсумніший момент як матері», — написала Тіна Тернер у Твіттері в липні 2018 року, розвіюючи прах свого первістка біля узбережжя Каліфорнії.

Крейг наклав на себе руки у віці 59 років. Тепер співачка має впоратися з черговою трагічною втратою: її син Ронні помер. Актора не стало на 62-му році життя, про що повідомила його дружина Афіда Тернер в Instagram.

«Я робила все можливе до останнього, але не змогла тебе врятувати. Моє велике кохання протягом 17 років. Це жахливо», — написала вона та виставила спільні фото, на яких вона зображена з Ронні і Тіною Тернер.

Афида, Ронні і Тіна Тернер

За її словами, її чоловік був «справжнім ангелом» і «великою душею», а його смерть — трагедією. Ронні возз'єднався зі своїм братом Крейгом та батьком Айком Тернером, який помер у 2007 році. «Спочивайте з миром», — підсумувала Афіда.

Тіна Тернер поки що не надала коментарів.

Точні обставини загибелі сина співачки також поки не відомі. За повідомленням американського порталу «TMZ», Ронні був знайдений непритомним сусідами перед своїм будинком у Лос-Анджелесі. Всі спроби реанімації на місці події виявилися безуспішними, і лікар швидкої допомоги зміг лише констатувати смерть актора. Як повідомляється, Ронні Тернер мав серйозні проблеми зі здоров'ям в останні роки і останнім часом страждав на хворобу Альцгеймера.

Він був другою дитиною співачки. Тіна Тернер вперше стала матір'ю у 18 років, син Крейг народився від її стосунків з саксофоністом Реймондом Хіллом і був усиновлений її другим чоловіком Айком Тернером. Разом у них народився Ронні. Музична ікона також усиновила двох синів свого чоловіка від попередніх стосунків.

Тіна Тернер живе у Швейцарії з німецьким музичним менеджером Ервіном Бахом, з яким вона одружена з 2013 року.

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