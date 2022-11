13 листопада 2022

Ніколи не пізно розпочати своє життя спочатку, з чистого аркуша. Одні з нас часом навіть бояться про щось подібне подумати. Інші пробують — і у них виходить … «Королева рок-н-ролу», одна з найзнаменитіших співачок і найкращих танцюристів світу, володарка восьми статуеток «Греммі», блискуча Тіна Тернер відноситься до других.

До речі, мало хто знає, що Тіна Тернер — це не справжнє ім'я співачки. Від народження її звали Анна Мей Буллок. Коли Анна з рідного містечка Натбуш (штат Теннессі) переїхала до Сент-Луїса (штат Міссурі), в одному з нічних клубів вона познайомилася з ритм-н-блюзовим музикантом Айком Тернером. У 18 років талановита дівчина стала ведучою вокалісткою в його групі і почала виступати під прізвисько Літл Енн (Маленька Енн).

Свій перший хіт Тіна записала випадково. У 1960 році, коли запланований для запису пісні виконавець не з'явився у студії, їй запропонували заспівати замість нього. Пісня A Fool in Love дісталася вершин американських чартів. І саме тоді Айк придумав для Анни новий псевдонім — Тіна Тернер — і назвав свою групу «Айк і Тіна Тернер Рев'ю» (Ike & Tina Turner Revue). У 1962 році пара одружилася.

У новій групі Тіна отримала статус зірки, перетворившись незабаром на унікальну співачку, яка завдяки своїм танцювальним та вокальним талантам незмінно мала величезний успіх. Але, попри це, гурт Ike & Tina Turner Revue поступово почав занепадати. Багато хто пов'язував це зі стилем управління Айка, а також з його пристрастю до наркотиків.

Як пізніше Тіна розповість у біографії, у шлюбі з Айком вона постійно зазнавала фізичного насильства. Після чергового скандалу 1976 року Тіна втекла від Айка прямо в розпал гастрольного турне, маючи при собі лише 36 центів та кредитну картку для автозаправки.

Пережити нещасливий шлюб та крах популярності Тіні допомогла нова віра. Ще 1974 року вона звернулася до буддизму. Після 16 років спільного життя з Айком у 1978 році їй вдалося з ним розлучитися. Тіна Тернер залишила собі після цього шлюбу лише сценічне ім'я та борги за незакінчене турне.

Попри те, що сьогодні Тіну Тернер вважають однією з найбільших співачок, її перші сольні альбоми особливого комерційного успіху не мали. І це при тому, що її публічно підтримали багато знаменитостей — «Ролінг Стоунз», Елвіс Преслі, Джеймс Браун, Елтон Джон та інші. Після розриву з Айком Тіна записала два альбоми, багато гастролювала світом. Проте звукозаписною індустрією співачка довго сприймалася як «неринковий» виконавець.

У 1984 році сингл Тіни Тернер «What's Love Got to Do With It?» став всесвітнім хітом. Офіційно це був перший та єдиний хіт номер один Тіни в Америці. Після «дивовижного повернення в історію рок-музики», як почали пізніше називати цей період кар'єри Тіни, вона почала випускати один успішний альбом за іншим. Її сингли ставали хітами, які приносили їй нагороди «Греммі».

Вперше Тіна Тернер потрапила до Книги рекордів Гіннесса у 1988 році, коли виступила перед найбільшою платною аудиторією (понад 188 тисяч осіб) у Ріо-де-Жанейро. 2000 року співачка знову опинилася в Книзі рекордів, продавши більше концертних квитків в історії, ніж будь-який інший сольний виконавець.

2013 року співачка вийшла заміж вдруге — за німецького музичного продюсера Ервіна Баха, з яким до весілля вона зустрічалася цілих 27 років. Наразі Тіна є громадянкою Швейцарії, де й проживає її велика родина.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.