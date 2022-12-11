39.37 / 40.15 40.85 / 41.80
Київ: +7
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Виявився більшим патріотом, ніж зрадниця Лорак: Мурат Налчаджіоглу пояснив, чому не виїхав з України

11:36 11 грудня 2022
Мурат Налчаджіоглу

Громадянин Туреччини Мурат Налчаджіоглу з початку повномасштабного вторгнення Росії знаходиться в Україні. І навіть після відвідин своєї батьківщини він повернувся до нашої країни, хоча багато хто відмовляв його від такого кроку.

Звичайно, багатьох людей цікавить, чому чоловік не залишився в безпечній Туреччині, звідки міг би керувати своїм бізнесом «на відстані».

Щоб запобігти подібним питанням у майбутньому, Мурат записав відео, в якому виклав свою позицію.

У ролику Мурат зізнався в любові до України і підкреслив, що йому не властиво тікати з країни, де війна, і де у мирний час він почував себе добре.

«Це не означає, мене всі тут знають, чи я чимось займаюся тут. Я люблю цю країну, тому я і тут. І бути тут у добрі часи, і коли щось не добре йде — бігти, їхати, це не мій стиль. Тому я тут і буду тут», — сказав Налчаджіоглу.

У результаті турецькопідданий Мурат Налчаджіоглу виявився більшим патріотом України, ніж його скандальна екс-дружина, уродженка Чернівецької області Ані Лорак.

Як відомо у момент, коли росія вторглася на територію України, Лорак жила і працювала у країні-терористці. Артистка ніяк не виявила своєї позиції, не засудила дії кривавого диктатора путіна. Більше того, залишилася в рф і продовжила там свою концертну діяльність.

253

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Опухлого путініста Баскова прооперували: що з ним зараз

Опухлого путініста Баскова прооперували: що з ним зараз

Гороскоп

Доленосні зустрічі Раків та погані сни Дів: гороскоп на тиждень 12 — 18 грудня 2022 року

Олександр Ревва

Відчуває огиду до того, що відбувається: співак Олександр Ревва відмовився виступати з Кіркоровим на одній сцені

механік

Техогляд-2023: хто зможе не платити штраф у 17 тисяч грн

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту