Виявився більшим патріотом, ніж зрадниця Лорак: Мурат Налчаджіоглу пояснив, чому не виїхав з України

Громадянин Туреччини Мурат Налчаджіоглу з початку повномасштабного вторгнення Росії знаходиться в Україні. І навіть після відвідин своєї батьківщини він повернувся до нашої країни, хоча багато хто відмовляв його від такого кроку.

Звичайно, багатьох людей цікавить, чому чоловік не залишився в безпечній Туреччині, звідки міг би керувати своїм бізнесом «на відстані».

Щоб запобігти подібним питанням у майбутньому, Мурат записав відео, в якому виклав свою позицію.

У ролику Мурат зізнався в любові до України і підкреслив, що йому не властиво тікати з країни, де війна, і де у мирний час він почував себе добре.

«Це не означає, мене всі тут знають, чи я чимось займаюся тут. Я люблю цю країну, тому я і тут. І бути тут у добрі часи, і коли щось не добре йде — бігти, їхати, це не мій стиль. Тому я тут і буду тут», — сказав Налчаджіоглу.

У результаті турецькопідданий Мурат Налчаджіоглу виявився більшим патріотом України, ніж його скандальна екс-дружина, уродженка Чернівецької області Ані Лорак.

Як відомо у момент, коли росія вторглася на територію України, Лорак жила і працювала у країні-терористці. Артистка ніяк не виявила своєї позиції, не засудила дії кривавого диктатора путіна. Більше того, залишилася в рф і продовжила там свою концертну діяльність.

253

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram