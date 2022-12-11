Зробила остаточний вибір: зрадниця Ані Лорак вийшла на сцену у москві

Після нападу путіна на Україну співачка Ані Лорак опинилася в дуже делікатній ситуації: їй належало зробити вибір між грошима, які вона отримує в росії, і своєю Батьківщиною, де вона відбулася як співачка, і де знаходяться її серце та душа.

Але, схоже, співачка зробила свій вибір, і «золотий тілець» переважив за значимістю душевні сумніви.

Днями 44-річна Лорак вперше за довгий час вийшла на сцену, взявши участь у записі новорічного концерту у російській столиці, пише"Стархіт" .

Зірка виконала нову пісню «Лабіринт», яку випустила восени.

Незважаючи на всю двозначність ситуації, а також раніше зроблені заяви про любов до України, все пройшло бездоганно. Публіка зустріла Лорак із захопленням.

«Лорак одяглася в обтягуюче блискуче вбрання, яке підкреслювало її шикарні форми. Співачка продемонструвала всім, що скучила за сценою і рада зустрічі з шанувальниками. А фанати відповіли їй взаємністю. Щойно відгриміли останні акорди, публіка почала скандувати: „Дива, діва!“ Це явний натяк на її мегашоу Diva», — зазначає видання.

Зі сцени Лорак привітала шанувальників, побажавши їм бути щасливими та коханими у новому році. А ось із пресою вона спілкуватися не стала, і після заходу швидко стрибнула в автомобіль, укатив у невідомому напрямку.

Нагадаємо, на записі новорічного концерту на російському ТБ помітили й колись відомого як «золотий голос росії» співака Миколу Баскова. Однак його поява на сцені викликала справжній шок .

Скрин відео концерту

760

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram