Туалет запахтить без освіжувача: киньте в бачок унітазу цей засіб, і результат вас просто вразить (відео)

У Мережі можна знайти безліч лайфхаків на тему прибирання в саузлі, і останнім часом у тренді опинилися поради щодо усунення неприємних запахів від унітазу за допомогою зубної пасти.

У тюбику роблять маленькі дірочки і кладуть у воду зливного бачка.

Так можна надати сантехніці свіжість і навіть часом блиск.

Проте фахівці в клінінговій галузі запевняють, що використання засобу для гігієни ротової порожнини насправді лише маскує забруднення, а позбутися їх зможе лише регулярне прибирання.

Причина ж популярності лайфхака серед росіян зрозуміла — зараз вони позбавлені доступу до багатьох благ цивілізації, включаючи, очевидно, і туалетні освіжувачі.

Зазначимо також, що на думку багатьох фахівців, туалет аж ніяк не є найбруднішим місцем у вашому будинку .

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