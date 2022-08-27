Прибирання в квартирі: найбрудніші місця та предмети

Чистота та свіжість у будинку — це завжди приємно і для самої господині, і для членів сім'ї, і для гостей. Сьогодні ми хочемо звернути увагу читачів на особливі місця та предмети, які є в кожному будинку та вважаються дуже брудними, хоча це часом неочевидно. Як саме і як часто їх потрібно чистити чи міняти?

Приємно, коли в будинку чисто та затишно. Однак деякі предмети та місця навіть після ретельного прибирання так і залишаються брудними, а все тому, що господині навіть не здогадуються, наскільки вони привабливі для бактерій та мікробів.

Пульт дистанційного керування

Фахівці стверджують, що це, мабуть, найбрудніший предмет у будинку. Він користується підвищеною увагою всіх членів сім'ї, його постійно беруть до рук, і стає брудним він миттєво. Дуже радимо щодня чистити пульт водно-спиртовим розчином, особливо якщо в оселі маленькі діти, які тягнуть до рота абсолютно все.

Туалетний килимок

Якщо у вас на підлозі вбиральні лежить килимок — знайте, він набагато брудніший за унітаз, який регулярно чистять, і він постійно омивається чистою водою. А якщо додати до цього підвищену вологість, то можна зрозуміти, що будинку може загрожувати пліснява. Адже всі знають, цвіль легше попередити, ніж потім її позбутися. Килимок у туалеті потрібно прати не рідше одного разу на місяць, а то й частіше.

Наволочка

Напевно, багато хто здивується, але гігієністи радять міняти наволочку на подушці двічі-тричі на тиждень. «Подушкін одяг» збирає величезну кількість бактерій за невимовно короткий термін. Якщо постільну білизну потрібно міняти щотижня, то наволочку — частіше.

Губка для миття посуду

У кухні улюблене житло понад 400 видів патогенних мікробів та бактерій — губка, якою ми всі миємо посуд. Після кожного використання її потрібно ретельно мити гарячою водою з милом та дезінфікувати. Але навіть у цьому випадку губку необхідно міняти через кожні 2 тижні максимум. Навіть якщо вона здається цілком чистою.

Іноді звичайні домашні справи мають містичний сенс.

Фото: Pixabay

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