«Працюємо до повної перемоги України»: спецназ СБУ показав знищення «Камазу» з 10 окупантами

Бійці спецназу Служби безпеки України показали, як одним влучним ударом із ПТРК знищили ворожий «КаМАЗ», а також 10 окупантів.

Відповідний ролик вони розмістили в соціальній мережі.

Захисники уточнили, що тактична група проводила розвідку та зафіксувала «КаМАЗ» та його пасажирів.

«Прямим попаданням із ПТРК і техніка, і окупанти вирушили покращувати щоденну статистику своїх втрат. Працюємо далі до повної Перемоги», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби українські військові знищили ще 380 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росії втратила 94 140 військових.

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