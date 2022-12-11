«Теруарний дизайн»: ресторан Terra в Emily Resort став переможцем американської премії Best of Year Awards

Цьогоріч у міжнародній премії Best of Year Awards від американського Interior Design Magazine у номінації Hotel Dining було відмічено львівський TERRA Restaurant у Emily Resort. Він став переможцем cвітової премії у галузі дизайну, що проводиться вже протягом 17 років та заснована одним з найстаріших дизайнерських видань Interior Design Magazine. Журі премії відзначає найбільш прогресивні та якісні проєкти, що були створені по всьому світу протягом останнього року.

Ресторан Terra в Emily Resort

«Ми горді отримати цю відзнаку в такий важкий час для України. Я — українець і працюю з українцями, пишаюся тим, що ми в усьому найкращі, і в дизайні теж. Україна була, є і буде. Emily Resort — надзвичайний простір, в якому ми поєднали українську природу, сучасні дизайнерські рішення, найкращу їжу та послуги для відпочинку. Все для того, аби українська економіка працювала, навіть в час війни», — прокоментував Григорій Козловський.

Григорій Козловський, український бізнесмен та меценат

До речі, у список фіналістів потрапив інтер'єр лобі готелю Emily Hotel та ресторану TERRA Restaurant, створений для комплексу дизайн-студією YOD Group. Обидва проєкти змагались у двох різних номінаціях і TERRA Restaurant став переможцем у номінації Hotel Dining.

Таке визнання на світовій арені — це важливе досягнення для українського інтер’єрного дизайну та для комплексу Emily Resort, особливо в такий час, адже концепція TERRA Restaurant проявляє саме Україну та український дизайн.

YOD Group назвали власний підхід до створення інтер’єрів комплексу Emily Resort «Теруарний дизайн». Теруар — це слово з виноробства, яке означає певну локальну приналежність вина, його регіон з кліматичними та географічними особливостями. Теруар, де виросла лоза, впливає на характеристики вина.

Це стосується і дизайну, адже інтер’єр комплексу відображає місцевість, де він виник, віддзеркалює її настрій, колорит, природний та культурний ландшафт. Насичений п’янким повітрям гір та пронизаний карпатськими легендами, він відтворює образи навколишньої природи, її кольори та фактури, створюючи унікальну атмосферу, у яку потрапляють гості Emily Resort.

Раніше бізнесмен, почесний президент футбольного клубу «Рух» Григорій Козловський розповів, як покращити свій стан за допомогою майєр-терапії.

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