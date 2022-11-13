З ініціативи мецената Григорія Козловського та під егідою місцевої влади у львівському Emily Resort відбувся благодійний вечір-аукціон на підтримку ЗСУ «Перемога починається з тебе».

Григорій Козловський, львівський меценат та бізнесмен

Учасники події, серед яких були присутні місцеві бізнесмени, політики, колекціонери, змогли придбати предмети антикваріату, ексклюзивні стародруки, ікони, картини, а також унікальні військові трофеї, які здобули українські військові, звільняючи, наприклад, острів Зміїний від окупантів, колекційні монети та запальнички за підписом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова.

Григорій Козловський розповів, що всі 100 лотів, виставлених на аукціоні, є унікальними та мають культурну та історичну цінність: «Їх надали колекціонери та меценати з приватних колекцій. Це предмети мистецтва, старовинні книжки. Зокрема, одна з них з 1663 року, видана, до речі, у Львові друкарнею Львівського Братства першодрукарем Іваном Федоровим. Також серед експонатів — „Євангеліє“ 1891, бронзова булава XII століття».

Григорій Козловський із дружиною Юлією Думанською

Родина Григорія Козловського придбала на аукціоні експонатів більш як на 30 тисяч доларів. За словами президентки «Руху» Юлії Думанської, вони будуть передані на благодійність. Зокрема, церковні речі, «Євангеліє» для Хресної ходи матимуть церковні організації, щоб вони там знайшли своє місце, адже саме там, за її словами, їхнє місце.

Григорій Козловський із дружиною під час аукціону

«Кобзар», на мою думку, залишимо для наших дітей як пам'ять про українську культуру і про те, що він теж став тією частинкою, яка призвела нас до перемоги. Зараз на нашу армію донатить кожен українець без винятку — хтось гривню, хтось десять, а хтось тисячу і більше. Ми щодня маємо показувати свою підтримку і не зупинятися. Боротьба продовжується, і поки ми не повернули всі свої землі та всіх своїх людей додому, ми не зупинимося", — розповіла Думанська.

Аукціон в Emily Resort

Григорій Козловський, як уже писали факти, далеко не вперше допомагає армії. Меценат відправляє на фронт вантажівки, рації, буржуйки, а також допомагає сім'ям футбольних ультрас, що загинули на війні.

«Ми ніколи не переставали допомагати нашій армії. Тим більше в такий добрий день, коли наші військові увійшли до Херсона. Я дуже тішуся з того, що Emily Resort, футбольний клуб «Рух» та мої друзі причетні до цього і додали маленьку крапельку в ту чашу перемоги, яка на нас чекає у майбутньому. Ті гроші, які нам дає Боженька, ми маємо вкладати у правильні історії, у добрі справи. А захист території нашої Неньки-України — це найбільша перемога та найбільший лот у цій війні. Пророчими виявилися слова Степана Бандери, який сказав унікальну фразу: «І настане час, коли один скаже: «Слава Україні!», а мільйони відповідатимуть «Героям слава!» Ми непереможні, і кожен українець на своєму фронті виконує для загальної нашої перемоги свою частину роботи», — каже Козловський.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький подякував організаторам за підтримку українського війська.

Лот з аукціону

Цінний лот

За словами міського голови Львова Андрія Садового, кожна робота, яка була виставлена ​​на благодійному аукціоні, може стати окрасою будь-якого музею.

Після заходу в Emily Resort на допомогу українській армії піде близько 4,5 мільйона гривень. Кошти від продажу цінних лотів будуть спрямовані на потреби ЗСУ, ГУР Міноборони, загонів територіальної оборони та Гірської дитячої школи мистецтв у Луганській області.

До речі, під час двох попередніх вечорів-аукціонів, які пройшли у Києві та Полтаві, для ЗСУ зібрали майже 7 мільйонів гривень.

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