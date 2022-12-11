«Грубі порушення прав людини та зловживання»: Австралія запровадила санкції проти рф та Ірану

Уряд Австралії вирішив запровадити цільові санкції проти фізичних та юридичних осіб в Ірані та росії, визнавши, що вони причетні до «грубих порушень прав людини та зловживань». Про це повідомила міністр закордонних справ Пенні Вонг, яку цитує агентство Bloomberg. Серед тих, хто потрапив під санкції, — іранська поліція моралі, воєнізована міліція «Басідж» та шість іранських громадян, причетних до жорстокого придушення протестів після загибелі Махса Аміні.

Уряд Австралії приєднався до міжнародних зусиль щодо запровадження фінансових санкцій проти трьох громадян Ірану та компанії, пов'язаних з проєктуванням, розробкою та постачанням безпілотників до росії для використання у її війні проти України. Під санкції потрапили три іранські генерали та авіаційна компанія Shahed Aviation Industries, яка пов'язана з військово-повітряними силами Корпусу вартових Ісламської революції. Про це йдеться у заяві МЗС Австралії:

«Росія використовує безпілотники іранського виробництва для атак на цивільне населення та об'єкти критичної інфраструктури, маючи намір позбавити українців енергії, опалення та води перед обличчям холодної зими».

Санкції за порушення прав людини також будуть накладені на сімох російських громадян, причетних до замаху на вбивство колишнього опозиційного лідера Олексія Навального. Міністр закликала вплинути на росію, «щоб вона припинила свою незаконну, аморальну війну» і підкреслила, що «Австралія підтримує народ України».

Reuters нагадує, що з початку війни Австралія ввела санкції проти сотень російських громадян і юридичних осіб, включаючи більшу частину банківського сектора росії і всі організації, відповідальні за суверенний борг країни.

Тим часом у росії вже виникли проблеми з іранською технікою.

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