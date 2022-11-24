Польський експерт із сходознавства Ягеллонського університету і колишній польський консул в Кабулі Марцін Кшижановський в ефірі RMF FM пояснив, що росіяни зараз хочуть втомити українців війною і знищити їхню критичну інфраструктуру. А рф потрібні іранські безпілотники, бо виявилося, що українська оборона набагато запекліша, ніж очікували російські генерали.

«Виходить, що іранські безпілотники, як відносно дешева і ефективна зброя, ідеально підходять для досягнення цих цілей. Тегеран, в свою чергу, зацікавлений у продажу безпілотників з однієї дуже простої причини — іранська економіка вже багато років перебуває в стані кризи, і будь-який експорт, будь-яка можливість влити трохи валюти в іранську економіку вітається для Ірану, — заявив він. — Не виключено, що через три місяці розпочнеться власне виробництво безпілотників в рф. Іран має досвід експорту своїх технологій. Вони відкрили в Таджикистані завод зі складання безпілотників, які також постачали до росії. Однак я дуже сумніваюся, що це змінить ситуацію в Україні, хоча це, безумовно, буде дуже великою загрозою, особливо для українського цивільного населення. Це змусить українців та їхніх союзників більше інвестувати у протиповітряну оборону та розробити де-факто більш компліментарну стратегію боротьби з цими безпілотниками у масовому масштабі на фронті».

Крім грошей, пояснює експерт, йдуть ще й технології. Є інформація, що в обмін на постачання безпілотників росія не тільки заплатила Ірану, але й поставила чимало захопленого західного озброєння.

«Іран піддасть їх процесу так званої зворотної інженерії — розбере на частини, перевірить, що там є, і спробує скопіювати, з одного боку, і створити механізми захисту від цієї зброї, з іншого боку», — пояснив Кшижановський.

Нагадаємо статтю в «ФАКТАХ», за даними розвідки росія зможе подвоїти свої ракетні атаки по Україні після придбання ракет в Ірані.

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