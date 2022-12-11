«Здавала „атовців“ і розташувала у себе штаб рашистів»: історія зрадниці з Херсонщини

Правоохоронці продовжують виявляти зрадників України та віддавати їх під суд. Так, у Вінницькій області затримали мешканку Херсонщини, яку підозрюють у співпраці з російськими військовими під час окупації її рідного регіону, повідомляє Офіс генпрокурора:

«Затримана мешкала у місті Берислав на Херсонщині, яке українські військові звільнили від росіян у листопаді. Вона від березня до серпня допомагала окупантам орієнтуватися на місцевості і вказувала найкоротші шляхи до населених пунктів району для його захоплення. До створеної росіянами „комендатури м. Нова Каховка“ затримана передавала списки „атовців“ та інших своїх сусідів, які потенційно могли чинити спротив. Крім того, жінка намагалася залучити до співробітництва з окупаційною владою інших жителів села».

Отримані від жінки дані використовували для проведення «облав» та викрадень людей. Від тих, кого затримували за такими доносами, росіяни вимагали зізнань у сфабрикованих справах, а у разі відмови катували та погрожували вбивством.

За процесуального керівництва прокуратури затриманій повідомлено про підозру у державній зраді. Відомо, що вона — уродженка села Брицьке на Вінниччині.

«Коли окупаційні війська зайшли до її населеного пункту, тьотя Люба одразу позливала усіх учасників АТО, людей з проукраїнською позицією, а також тих, хто за її думкою міг чинити супротив, за що отримала вдячність рашистів і дуже цим пишалася. Самі ж окупанти після отримання подібних списків намагалися репресувати людей, фабрикували справи та погрожували вбивствами, — повідомляє Сергій Адвенчер у групі „Село Очеретня“. — Також вона пустила до себе окупантів, які зробили склад БК у неї в гаражі. Показала їм усі короткі стежки та місця, де можуть ховатися партизани. Була ФОП-ом у сільському господарстві, теплиці, вирощування сезонних овочів/фруктів. Для підтримки і розвитку бізнесу пішла до окупантів просити гранти. Через окупаційну адміністрацію мала доступ до води, чим і активно користувалася. Коли ЗСУ розбили ворога та змусили тікати — втекла і тьотя Люда. Тільки чомусь не у рашку, а на Вінниччину. Думала, що там її не знайдуть, але не було ще таких осіб, яких би не знайшла контррозвідка СБУ. Один з її синів — теж сєпар, але виїхав через треті країни до Німеччини».

У коментарях земляки тьоті Люби обурені її вчинком і вимагають суду або ж обміну жінки на українських воїнів, бо потім не зможуть жити з такою під одним дахом.

Нагадаємо, днями у Донецьку було ліквідовано автора «гімну ДНР».

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