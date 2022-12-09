Опухлого путініста Баскова прооперували: що з ним зараз

Колись підтягнутий та оптимістичний Микола Басков останнім часом змінився до невпізнання. Розпухлий «натуральний блондин», що зривається на сльози, тепер шокує публіку кожним своїм виходом у світ.

Про це пише пропагандистське видання КП .

Довгий час ніхто не міг зрозуміти, що відбувається з Миколою Басковим. Сам артист після своєї раптової появи у студії Бориса Корчевнікова у невпізнанному вигляді не став нічого коментувати. Тим часом якісь тільки діагнози не ставили виконавцю. А він продовжував мовчати.

Незважаючи на явні проблеми зі здоров'ям, Басков не відмовлявся від новорічних зйомок. Так, нещодавно вийшов на сцену на концерті «Танці! Ялинка! МУЗ-ТВ!». Ось тільки виглядав номер Миколи не дуже. Під час виступу Басков намагався стояти на місці. Що ще цікавіше, у момент рідкісних пересування зірки в залі вимикали світло, тож глядачі не могли бачити виконавця.

«Сьогодні наш кореспондент переконався, що Микола Басков ледь стоїть на ногах. На зйомках концерту „Танці! Ялинка! МУЗ-ТВ!“ зауважив, що натуральний блондин не рухався під час номера, важко покинув сцену і тільки при його переміщеннях у залі вимикали світло. Стан артиста справді тривожний», — передає Super, який надав відео з концерту.

Не найкраще пройшов виступ Миколи і на новорічній «Пісні року». Як повідомляє інше джерело, артист приїхав на зйомки вже ближче до опівночі, щоб уникнути зустрічі із журналістами. Нібито на особисте прохання Баскова його номер із ларисою долиною записували без участі репортерів і навіть глядачів. Очевидці пояснили стан артиста нещодавно перенесеною операцією на ногах. З огляду на те, що Микола не може ходити самостійно і змушений спиратися на помічників, версія з хірургічним втручанням виглядає цілком переконливо.

«Нещодавно Микола переніс важку операцію на ногах, на венах, тому накульгував, вийшов на сцену, спираючись на помічника. Незважаючи на погане самопочуття, Микола як завжди майстерно відпрацював ці зйомки. Можливо, проблеми з венами — це наслідки ковіда, який Басков переніс минулої весни. У Володимира Преснякова-молодшого також після коронавірусу (а він переніс цю хворобу двічі) виникли проблеми з венами. І Володі після другого ковіда теж довелося їх оперувати», — розповіли працівники сцени про моторошний стан зірки.

Нагадаємо, співак, який підтримує війну рф проти України, вже багато років не може налагодити особисте життя і створити сім'ю. Однак у 2022 році ЗМІ почали підозрювати Баскова у нетрадиційних сексуальних захопленнях. Приводом для цього стали надто тісні обійми Миколи з колегою Георгієм Лепсом.

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