Українки не можуть отримати допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами: у Мінсоцполітики назвали причину

Частина українок вчасно не отримала допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами попри те, що кошти в бюджеті є. Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час телемарафону.

За її словами, такі затримки можуть траплятися через пріоритетність виплат.

«Кошти при народженні дитини в нас є повністю заплановані й вони є. Люди можуть невчасно отримувати свої виплати тільки у зв’язку з тим, що в казначействі не завжди можуть бути готівкові кошти для розкидання на банківські рахунки. Бо в нас із введенням воєнного стану запроваджена конкуренція платіжок. Це означає, що першу платіжку казначейство завжди покриє, якщо вона йде з оборони чи на оборону. Тому соціальні платіжки можуть лежати, поки на них назбираються гроші», — наголосила посадовиця.

Як зазначила міністерка, такі затримки є необхідними.

«Хочу, щоб люди поставилися до них з розумінням — ми обов’язково здійснимо всі соціальні виплати, але можливі декілька денні затримки з врахуванням цих обігових коштів на казначейських рахунках», — сказала Жолнович.

Як писали «ФАКТИ», раніше в «Дії» відновили послугу «єМалятко», яка була недоступна для батьків після початку широкомасштабної російської агресії.

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