«Крутіший» за «Іскандери», перекриває Крим і Кубань": на озброєнні ЗСУ зʼявився новий ракетний комплекс

Вибухи на кримській авіабазі московитів біля Сак у серпні запустили багато чуток. Офіційний кремль, звісно, все списав на необережне паління, та й українська влада розводила руками: «Самі не знаємо, що там ті московити вичворили». А ЗМІ та експерти навперейми вибудовували версії, що ж могло статися. Чи то союзники нарешті надали нам ракети достатньої дальності, чи ми свої протикорабельні «Нептуни» переробили, чи український спецназ в Криму як вдома почувається (хоча чому «як»?), чи партизани активувалися, чи навіть авіаудар літаками-невидимками. І серед багатьох версій — робота напівміфічного вітчизняного оперативно-тактичного комплексу «Грім».

Вибухи все частіше лунають на відстані, недосяжній для офіційного ракетного озброєння ЗСУ

Офіційного підтвердження жодна зі здогадок не отримала, але з того часу все частіше стала «проростати» «бавовна» в різних поки що важкодоступних місцях півострова та й навіть у Таганрозі та Єйську. А в Бєлгороді вона зацвіла буйним квітом ще раніше. Українці навіть почали шуткувати, що хоч США й просили не обстрілювати російську територію, таж Крим — то Україна. Та й Бєлгород з Таганрогом колись українськими були, а Єйськ — то Кубанська народна республіка, яка ще 1918 року ухвалила приєднання до УНР, і лише більшовицька агресія цьому завадила.

Наразі достеменно невідомо, яким чином «бавовна» шириться достатньо віддаленими від лінії фронту територіями. Офіційно — Україні союзники не передавали ракети такої дальності, а своїх аналогічних на озброєнні ЗСУ — немає. Але несподіване підтвердження можливості України наносити удари по Криму, Кримському мосту і навіть далі надала СБУ, коли затримала московитську шпигунку в Конструкторському бюро «Південне», яке розробляло «Грім», його попередника «Борисфен», та його наступника «Грім-2» (експортний варіант, вітчизняний — «Сапсан»).

Українська спецслужба викрила інженерку КБ «Південне» Резеду Перькову у спілкуванні зі співробітником 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби фсб Євгенієм Зиковим — через Вайбер і Телеграм. Серед іншого вона передавала противнику інформацію про ракетний комплекс «Сапсан», повідомляє BBC News Україна. Затримали Перькову 7 вересня, а 9 суд заарештував її на 60 діб без права виходу під заставу. Своєї вини підозрювана не визнає.

Наразі поки що невідомо який обсяг інформації був переданий, над цим працює слідство. Та з матеріалів справи, оприлюднених в Єдиному держреєстрі судових рішень, видно, що уроженка Казані Перькова хоч і має українське громадянство, та була проросійськи налаштована й підтримувала війну рф проти України.

І мінімум з червня цього року була на звʼязку з фсб, від агента якої отримала повідомлення у Вайбер 2 червня: «Вы отдаете все силы на благо вашей страны. Спекулируя этим, руководство вашего предприятия и Украины использует Вас для защиты своих личных интересов, обогащения за счет украинского народа, исполнения команд США и их союзников, разрушения векового союза славянских народов. С 2014 года ставленники запада, пришедшие к власти в результате государственного переворота, ведут страну в пропасть. В министерствах и ведомствах ключевые решения не принимаются без одобрения западных кураторов, что фактически является потерей суверенитета. Ракетная отрасль страны загублена, территориальная целостность утрачена в результате бездарной внутренней политики и оголтелого национализма по указке США, которым выгодна вражда между Украиной и россией. Политическая и экономическая независимость разрушена, Украина порабощена и управляется из-за рубежа. Осознайте реальное положение страны. Окажите содействие россии. Это единственный способ защитить украинский народ, который нуждается в возврате к своим историческим истокам союзу с россией».

Чоловік підозрюваної — розробник ЗРК, що може замінити всі системи ППО та ПРО в Україні

Резеда Перькова погодилася — хоч і боялася, що її вичислить СБУ. В подальшому вона передавала різну інформацію: про те, де збирають та вдосконалюють «Точки У», де виготовляють міномети, як намагаються ракети Р-27 «повітря-повітря» перелаштувати для запуску з землі, які результати «прильотів» по заводах міста (для коригування наступних ударів), де розміщені військовики тощо. Зокрема повідомила: «Возобновлены работы по теме Сапсан (аналог Искандера) (земля-земля), остановленные несколько лет назад. Сейчас гонят и требуют летные испытания даже раньше наземных». Але найцікавіше — про те, чим займається її «дуже близька людина». Так вона конспіративно називала свого чоловіка, хоча періодично проговорювалась: «У мужа ничего не вытащить». А займався він дуже перспективними розробками.

Хоча підозрювана родом із росії, та переїхала працювати в Україну, вийшовши заміж за свого однокурсника, з яким, за даними BBC News Україна, вчилася у Балтійському державному технічному університеті «Военмех» ім. Д.Ф. Устинова (Санкт-Петербург). Із ним нажили двох синів, які також, як і батьки, пішли працювати інженерами в КБ «Південне». Резеда там — інженер 1-ої категорії відділу проєктування літальних апаратів з допуском до державної таємниці «таємно» та «цілком таємно». А от її чоловік — керівник групи проєктного відділу, що працює над новим зенітно-ракетним комплексом «Кільчень», який позиціонується не тільки як дешевший і кращий від американського «Patriot», а й взагалі за заявленими характеристиками поки не має аналогів у світі. Минулого року Валерій Перьков розповідав Радіо Свобода (на відео — з 15.24), що вже за кілька років «Кільчень» зможе замінити всі українські «Буки», С-125 та С-300 (можливості яких кратно перевищує) і надійно закрити небо над Україною від будь-яких повітряних цілей.

Пускова установка «Сапсан»

Чи підтримував погляди дружини її чоловік — з оприлюднених матеріалів незрозуміло. Та у серпні, наступного дня після повернення його з відрядження до Києва, Перькова пише фсб: «Наконец-то увидел в Киеве Технические требования для Кильчени. Хотят, что бы работало и для низколетящих целей (от пяти метров). Специалист сказал, что они дебилы. И вообще он очень ругает российских генералов, что все так медленно и ласково». Також 6 вересня вона переслала презентаційні матеріали до «Кільчені», які сфотографувала з екрана чоловікового компʼютера. 7 вересня жінка встигла виконати ще одне завдання з розвідки розміщення військовиків та була затримана невдовзі після передачі інформації.

Росіян цікавила різноманітна інформація. Але після «бавовни» на авіабазі біля Сак у фсб почитали українську пресу з версіями нанесення ударів комплексом «Грім», згадали червневе повідомлення про «Сапсан» і надіслали запит: «Просьба прояснить ситуацию. Обстрел нашего военного аэродрома позавчера в Новофедоровке. Это могли быть ваши: Сапсан либо Гром? Возможно опытные изделия, на какой там все стадии готовности, проясните пожалуйста».

Відповідь: «Доброе утро! Сапсан равно Гром. До прилета в Павлоград был на стадии готовности и выхода изделия. После прилёта производство остановилось, но не отменилось. Два варианта. 1 — диаметр 900мм — дальность 500 км; 2 — 600мм — 280 км. Это тема не моя, занималась напарница. Если выведут на работу, то может получится что-то ещё».

Саудівська Аравія могла передати Україні сучасний комплекс із баліститчними ракетами, створений в Україні

Чи змогла шпигунка дістати й передати до фсб інформацію по БФРК (багатофункціональному ракетному комплексу) «Сапсан» крім тої, що на заводі в Павлограді, по якому цілять московити, виготовляють ракети «Сапсан"/"Грім» — поки невідомо. Але про нього у вільному доступі є трохи інформації. Ще 1994 року почались роботи над ОТРК «Борисфен» (дальність до 500 км). В умовах недофінансування проєкт потроху затих і застарів. Але 2005 за Ющенка почалося проєктування нового комплексу «Сапсан», в основі якого — напрацювання «Борисфену». Та за Януковича росіянин Павло Лєбєдєв, що очолював наше Міноборони, проєкт зупинив. Після Революції Гідності роботи відновилися як проєкт «Грім» практично без державного фінансування і рік назад були «майже завершені» у двох варіантах.

Пускова установка «Грім-2»

Як повідомляє АрміяInform, «Грім-2» було показано в Києві на військовому параді на День Незалежності в 2018 році. А наступного року ходили чутки вже про два зразки комплексу. Полегшений «Грім-2» на замовлення Саудівської Аравії — готовий, та далекобійний «Сапсан» для ЗСУ невідомо на якій стадії готовності. Вони можуть використовувати як балістичні, так і зенітні та протикорабельні ракети для враження цілей на землі, у повітрі та на морі. Саудитам, завдяки яким в умовах державного недофінансування проєкт змогли довести до пуття, у 2019 році передали ОТРК «Грім-2» (у них він назвався RAAD-2) та ракети до нього.

Доля ж українського потужного варіанту БФРК офіційно лишається невідомою. Але є досить вірогідні версії. 26 червня 2022 року в Одесі під час повітряної тривоги пролунав потужний вибух. Після чого в ОК «Південь» повідомили, що підрозділи ППО не застосовувалися, «з ракетами впорався український грім». Ну, і цікавості додали повідомлення різних джерел у серпні про застосування комплексу «Грім-2» по Новофедорівці — саме «Грім-2», не «Сапсан». То чи був це таки дороблений «Сапсан», чи десь узявся другий «Грім» замість відправленого саудитам?

У липні Джо Байден провів турне Близьким Сходом. У якому — і візит до Саудівської Аравії. Було підписано низку угод та меморандумів та договорено допомагати Україні — і не тільки в експорті зерна. А невдовзі в ізраїльському виданні NZIV зʼявилась інформація про передачу Україні ракетного комплексу з балістичними ракетами із… Саудівської Аравії. Мало того, 2 серпня Держдепартамент США ухвалив рішення продати саудитам 300 ракет з покращеним наведенням до ЗРК «Patriot» за 3 мільярди доларів. Про це СА безуспішно просила США ще з минулого року — свої запаси вона практично вичерпала, захищаючись від обстрілів хуситів. Тож на фоні недавнього повідомлення про наміри США скасувати заборону на продаж саудитам наступальної зброї таємне повернення до України «Грому-2» і застосування його для «посіву бавовни» на загарбаних московією наших територіях здається доволі вірогідним.

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Фото АрміяInform

На фото в заголовку випробувальні стрільби

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