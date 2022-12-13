путін ризикує підтримкою своїх союзників в росії та сепаратистів: аналітики

володимир путін втрачає ключову підтримку з боку своїх союзників серед ветеранів армії та колишніх лідерів українських сепаратистських республік через нездатність російських військових захопити весь регіон Донбасу на сході України. Про це повідомляє вашингтонський Інститут вивчення війни (ISW). У разі затяжного конфлікту, на думку аналітиків, очільнику Кремля буде все важче утримувати прихильність провійськових і націоналістичних угруповань у керівництві росії.

путін не зміг досягти початкових цілей вторгнення в Україну, які включали окупацію Донбасу та «захист місцевого населення». Тим самим, на думку вашингтонських аналітиків, він все більше ризикує втратити підтримку ветеранів-союзників і лідерів сепаратистів, які вважають за краще спочатку встановити контроль над Донбасом, а потім вже завойовувати всю країну.

Серед тих, хто критикував путіна в останні дні, ISW назвала ветерана російської армії і колишнього міністра оборони самопроголошеної сепаратистської Донецької народної республіки (ДНР) Ігоря Гіркіна, також відомого як Стрєлков, та російського командувача на Донбасі і колишнього міністра безпеки самопроголошеної ДНР терориста Олександра Ходаковського.

Гіркін написав в соціальній мережі Telegram і розкритикував промову путіна 9 грудня, в якій він назвав хід «спеціальної військової операції», як росіяни називають вторгнення в Україну, стабільним.

Потім Ходаковський вказав на зростаючу критику путіна в Telegram, зазначивши, що його тривале правління було не зовсім успішним. Він додав, що путін «успадкував» корумповане суспільство і це не можна виправити простим звільненням начальника Генерального штабу Валерія Герасимова, чого, однак, путін поки що офіційно не зробив.

І Ходаковський, і Гіркін, які також відіграли ключову роль в анексії Криму росією, місяцями критикували Кремль за його ставлення до війни в Україні. Але ISW заявляє, що це перший випадок, коли критика Кремля була настільки прямою.

Це може відображати зростаючу напруженість у відносинах між Путіним і сепаратистами та ветеранами війни в росії, які, хоча вони вже давно вказують на помилки Кремля у військових рішеннях, вирішили підтримати вторгнення путіна з метою завершення окупації росією всього Донбасу.

Нагадаємо точку зору експерта Олега Жданова «Спецоперація» затяглася, путін готує війну на виснаження".

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