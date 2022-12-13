Рецепт аджики від Ектора Хіменеса Браво: така гостра, що «можна Богові душу віддати» (відео)
Відомий шеф-кухар та телеведучий Ектор Хіменес-Браво разом з переможницею конкурсу закруток Аллою зі Змієва Харківської області розповів, як приготувати дуже гостру та смачну аджику.
«Аджика гостра така, що можна душу Богу віддати, але смачна, що зігріває — соус для справжніх козаків», — зазначив кулінар.
Складові:
• Помідори
• Перець болгарський
• Перець чилі з насінням обов'язково
• Цукор
• Оцет
• Хрін сирий
• Часник
На відео показано, як приготувати соус.
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