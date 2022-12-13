Рецепт аджики від Ектора Хіменеса Браво: така гостра, що «можна Богові душу віддати» (відео)

Відомий шеф-кухар та телеведучий Ектор Хіменес-Браво разом з переможницею конкурсу закруток Аллою зі Змієва Харківської області розповів, як приготувати дуже гостру та смачну аджику.

«Аджика гостра така, що можна душу Богу віддати, але смачна, що зігріває — соус для справжніх козаків», — зазначив кулінар.

Складові:

• Помідори

• Перець болгарський

• Перець чилі з насінням обов'язково

• Цукор

• Оцет

• Хрін сирий

• Часник На відео показано, як приготувати соус.

Нагадаємо, блогерка Лілія Цвіт напередодні різдвяних свят поділилася рецептом оригінального пляцку, без якого не обходиться жодне свято у західних областях України.

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