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Рецепт аджики від Ектора Хіменеса Браво: така гостра, що «можна Богові душу віддати» (відео)

13:20 13 грудня 2022
Рецепт аджики від Ектора Хіменеса Браво: така гостра, що «можна Богові душу віддати» (відео)

Відомий шеф-кухар та телеведучий Ектор Хіменес-Браво разом з переможницею конкурсу закруток Аллою зі Змієва Харківської області розповів, як приготувати дуже гостру та смачну аджику.

«Аджика гостра така, що можна душу Богу віддати, але смачна, що зігріває — соус для справжніх козаків», — зазначив кулінар.

Складові:
• Помідори
• Перець болгарський
• Перець чилі з насінням обов'язково
• Цукор
• Оцет
• Хрін сирий
• Часник

На відео показано, як приготувати соус.

Нагадаємо, блогерка Лілія Цвіт напередодні різдвяних свят поділилася рецептом оригінального пляцку, без якого не обходиться жодне свято у західних областях України.

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