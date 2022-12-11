Пляцок «Мармуза» та пляцок з киселем від Лілії Світ: ідеальне частування на новорічні свята

Популярна фудблогерка Лілія Цвіт, часто радувала читачів літніми та осінніми рецептами. Сьогодні вона запропонувала оригінальний рецепт випічки — святкового пляцку.

Пляцком в українській, чеській та польській кухні називають торт або невеликий пиріг. Зазвичай подається не повністю, а нарізаним на шматочки.

Пляцок часто має «плоску» прямокутну форму. Вважається, що він не такий складний у приготуванні та гарний зовні, як класичний торт. Він може бути як одно-, так і багатошаровим.

У західних областях Україні це один з найпопулярніших варіантів випічки, без якого не обходиться жодне свято. Традиційно на Галичині на весілля подають багато різних видів солодких пляцків на вазах, нарізаних на невеликі шматочки, які утворюють кілька ярусів.

Цвіт запропонувала рецепт пляцка «Мармуза» та пляцка з киселем.

Інгредієнти форма 30*40 см Тісто:

борошно — 800 г

розпушувач — 2 ч.л.

олія — 400 г

какао — 80 г

цукор — 250 г

яйця — 4 шт.

жовтки — 6 шт.

кефір — 250 г



НАЧИНКА:

білки — 6 шт.

цукор — 200 г

сметана — 600 г

кисіль — 2 п. по 40 г

ван. цукор — 1 шт.



Крем:

згущене молоко варене — 300 г

олія — 180 г

какао — 20 г

горілка — 1 ст. л



*сметана 20%

*кисіль можна замінити крохмалем

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