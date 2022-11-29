Убив, а потім розкаявся: під Черкасами молодик з невідомих причин вбив перехожого на вулиці

Жителя Сміли Черкаської області засудили до 7 років ув'язнення за вбивство.

Як повідомили у Черкаській обласній прокуратурі, 22-річний чоловік, перебуваючи увечері на одному з перехресть вулиць Сміли, на ґрунті неприязних відносин, що раптово виникли, завдав кілька ударів по тулубу й голові перехожого, в результаті чого останній помер до прибуття карети швидкої медичної допомоги.

«З огляду на наявність доказів, зібраних у ході досудового розслідування, а також щире каяття у скоєнні вбивства, суд визнав обвинуваченого винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України та призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Житомирщині конфлікт між двома односельцями призвів до трагедії — чоловік вбив свого сусіда.

«ФАКТИ» також писали про вбивство жінки у Києві, яке скоїв її цивільний чоловік. Чоловік також мав намір довести всім, що його дружина вчинила самогубство.

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