Повідомлення про «пожежу» у київському «Пункті незламності» виявилося російським фейком

Поліція Києва спростувала інформацію низки ЗМІ про пожежу в одному з «Пунктів незламності» в Печерському районі Києва, яка начебто сталася напередодні.

Як повідомили правоохоронці, отримавши інформацію, співробітники чергової частини та управління кримінального аналізу поліції Києва ретельно проаналізували та перевірили її, встановивши, що продемонстроване відео відзняли на території рф. Зокрема, увагу привертають автомобілі екстрених служб з російськими розпізнавальними знаками, подібні до яких в Україні не використовуються.

Стоп-кадр відео

Тож правоохоронці роблять висновок, що метою поширення фейкового контенту є свідоме нагнітання тривожних настроїв серед населення України.

Вони також настійливо радять довіряти лише офіційним джерелам інформації і в будь-якому випадку не панікувати.

Відзначимо, що пожеж в самій країні-агресорці більше ніж вистачає — зокрема, минулої ночі сталася НП у місті Клинці Брянської області. У місцевих пабліках писали про сильні вибухи і вогонь у районі казарм місцевої військової частини. Будинки ж тремтіли, як при землетрусі.

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