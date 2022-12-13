Складайте рапорти у двох екземплярах: як за поранення можна отримати 100 000 гривень

Цю виплату для військовослужбовців, поліціянтів і співробітників служби цивільного захисту гарантує Постанова Кабміну № 168 від 28.02.2022 року. А здійснюють розрахунки на підставі наказів командирів або начальників. Алгоритм дій для отримання виплати пояснили юристи Veteran Hub.

«Спочатку необхідно підтвердити зв’язок поранення із захистом Батьківщини або участю в бойових діях. У цьому допоможе Довідка про обставини травми. Щоби отримати її, складіть на ім’я командира або начальника рапорт.

Для військовослужбовців: рапорт про проведення службового розслідування щодо обставин отримання травми.

Для поліціянтів та осіб рядового й начальницького складу служби цивільного захисту: рапорт про видачу довідки, яка підтверджує твою участь у захисті держави.

Після того потрібно пройти лікування і ВЛК та надати головному лікарю довідку про причини поранення. Після цього мають надати висновок ВЛК.

Далі необхідно подати на ім’я командира або начальника рапорт про отримання грошової винагороди у зв’язку із пораненням.

Для цього слід зібрати такі дані:

довідку про обставини поранення;

висновок ВЛК;

реквізити банку для зарахування виплати (необов'язково).

Важливо — складайте рапорти у двох екземплярах. Якщо подаєте їх особисто, то попросіть на другому поставити дату, підпис і печатку твоєї військової частини".

Якщо надсилаєте рапорт поштою, то обов'язково використовуйте для цього рекомендований лист із номером трекінгу та з описом — вкладенням, в якому описаний список документів у листі.

«Також збережіть повідомлення про отримання листа — електронне або паперове. Це все необхідно, щоби за необхідності довести в суді звернення до частини. Коли ж у виплаті відмовляють або її затримують, такі випадки треба оскаржувати в судовому порядку. Для цього зберігайте у себе всі копії рапортів і документів, що підтверджують право на отримання такої винагороди».

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