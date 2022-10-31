Українські військові, які тяжко поранені на фронті, отримуватимуть кошти реабілітації без встановлення інвалідності, — закон

Українські захисники матимуть змогу отримати засоби реабілітації до встановлення інвалідності. Отримати протез та розпочати реабілітацію бійці зможуть до отримання документів про інвалідність. Про це заявила міністерка соцполітики Оксана Жолнович, передає «Соціалка».



За словами міністерки, норму, згідно з якою раніше це можна було зробити лише після набуття статусу особи з інвалідністю, скасували.



Тепер для військових реабілітація може починатися прямо у медустанові, де вони лікуються після поранення. З цією метою при лікарнях почали створювати так звані мультидисциплінарні команди, куди входять не лише працівники лікарні, а й фахівці, які наймаються за спеціальними угодами, зокрема протезисти-ортезисти.

За словами Жолнович, у кожному закладі охорони здоров'я мають бути реабілітаційні відділення, в яких фахівці надають реабілітаційну допомогу під час лікування.

На сьогодні в Україні існує 200 опорних закладів, створюються команди для проведення реабілітації.

Міністерка зазначила, що через нестачу кваліфікованих кадрів цей процес може затягтися на півтора-два роки.

Раніше у Міноборони пояснили затримки з виплатами військовим. Йшлося про нарахування за тарифними розрядами, надбавках за вислугу років та оклад з військового звання.

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