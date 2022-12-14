Лікувати місцевих не збираються: окупанти забрали для військових ще дві лікарні на Луганщині, бо нікуди подіти поранених

За добу, що минула, тривали запеклі бої на сході країни — підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Новоселівське, Червонопопівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, ворог завдав один авіаційний та 11 ракетних ударів, з них 3 — по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Запорізької областей. Також окупанти здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.



Рашисти продовжують завдавати ударів по Чернігівщині, Сумщині та Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка і Берестове на Харківщині; Новоселівське, Стельмахівка, М’ясожарівка, Греківка, Площанка, Невське, Червонопопівка і Піщане Луганської області та Новосадове Терни — Донецької.

На Бахмутському напрямку противник завдав вогневого ураження, зокрема, біля Серебрянки, Верхньокам’янського, Спірного, Білогорівки, Веселого, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Кліщіївки та Курдюмівки Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти здійснили обстріли з танків та артилерії в районах майже двадцяти населених пунктів. Серед них — Авдіївка, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог завдав вогневого впливу поблизу населених пунктів Времівка, Вугледар, Нескучне, Пречистівка Донецької області та Плавні, Гуляйполе, Дорожнянка і Ольгівське на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку противник продовжує обстрілювати наші позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Ураження зазнали понад двадцять населених пунктів. Зокрема, Чорнобаївка, Антонівка, Микільське, Токарівка, Новокаїри, Республіканець, Милове Херсонської області та місто Херсон.

«У звʼязку зі значною кількістю поранених загарбників, так званим „указом“ окупаційної влади, під потреби військових передаються лікарня № 15 у населеному пункті Ювілейне Луганської області та лікарня № 3 в місті Луганськ», — зазначили у Генштабі.

Підтверджені дані щодо удару ЗСУ по району населеного пункту Новоайдар Луганської області у ніч з 12 на 13 грудня. Там було знищено понад 15 військовослужбовців збройних сил рф. А у Запорізькій області втрати ворога складають до 100 поранених окупантів, знищено склад боєприпасів.

Протягом доби, що минула, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління та 4 райони зосередження особового складу противника.

Нагадаємо, що напередодні ворог випустив близько 50 снарядів по трьох громадах Дніпропетровщини, а також завдав удару по Запорізькій області.

Фото Генштабу ЗСУ

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