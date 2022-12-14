Друга збірна світу після провалу на ЧС-2022 шукає головного тренера за оголошенням

Збірна Бельгії з футболу після вильоту з ЧС-2022, де припинила свої виступи вже на стадії групового етапу, розлучилася з головним тренером Роберто Мартінесом, який очолював команду з 2016 року.

Недовго думаючи, Королівська бельгійська футбольна асоціація (RBFA) оголосила конкурс на заміщення вакантної посади, розмістивши відповідне оголошення на своєму офіційному сайті.

«Навіть після дострокового вильоту з чемпіонату світу в Катарі RBFA продовжує ставити перед собою амбітні цілі, — йдеться у заяві. — У нас є все, щоб залишатися успішними в майбутньому, і новий тренер національної збірної має прийти та привести нас до нових успіхів. RBFA шукає тренера для збірної без сумісництва, який знає, як перемагати. Він має бути надзвичайно амбітним, мати необхідний міжнародний досвід на топ-рівні, тактичні знання та навички, а також відповідні особисті якості. Резюме прийматимуться до 10 січня 2023 року».

Зазначимо, що Бельгія, яка поки що займає друге місце в рейтингу ФІФА серед національних збірних, не вийшла до «фіналу чотирьох» Ліги націй-2022/2023, а у відборі на Євро-2024, який стартує наприкінці березня наступного року, зіграє в одній групі зі Швецією, Австрією, Естонією та Азербайджаном.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Луїсу Енріке не пробачили виліт із ЧС-2022 та вигнали зі збірної Іспанії.

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