СБУ проводить обшуки у храмах УПЦ на території дев'яти областей України (фото)

СБУ, яка останнім часом проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ (МП), навідалася на церковні об'єкти у дев'яти областях: Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській та Херсонській.



Як повідомляють у Службі безпеки України, зокрема, йдеться про:

Кафедральний Свято-Воздвиженський собор (м. Ужгород);

Свято-Покровську церкву (м. Ужгород);

Свято-Іоанно-Богословський Хрещатицький чоловічий монастир (Чернівецький район);

Свято-Успенський чоловічий монастир (Чернівецький район);

Свято-Успенський чоловічий монастир (Рівненський район);

Жіночий монастир на честь Іверської ікони Божої Матері урочища «Юзефін» (Сарненський район);

Святогірський Успенський Зимненський ставропігійний жіночий монастир (с. Зимне, Володимирський район);

Чоловічий монастир Святих рівноапостольних Костянтина і Єлени (с. Костянтинівка Миколаївського району);

Свято-Духівський кафедральний Собор (м. Ромни);

Архидияконо-Стефанівську церкву (м. Ромни);

Свято-Троїцький храм (м. Львів);

Храм преподобного Амфілохія Почаївського (м. Мостиська);

Церкву Покрови Пресвятої Богородиці (м. Борислав);

Кафедральний собор Різдва Христового (м. Коростень);

Свято-Преображенський кафедральний собор (м. Овруч);

Овруцько-Коростенську єпархію (м. Овруч);

Свято-Василівський собор (м.Овруч);

Свято-Василівський жіночий монастир (м. Овруч);

Церкву Ікони Казанської (смт. Чорнобаївка).

Фото СБУ

Фото СБУ

Фото СБУ

«Враховуючи збройну агресію рф, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку „русского мира“ та для убезпечення населення від провокацій і терористичних актів», — йдеться у повідомленні.



Фото СБУ

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень (у тому числі готельного типу) для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.

Нагадамо, що під санкції РНБО потрапили церковники Московського патріархату. Зокрема, клірік УПЦ Вадим Новинський та намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло. У першому санкційному списку фігурують десять осіб. У другому — ще семеро, зокрема, митрополит Бориспільський та Броварський Антоній УПЦ МП, керуючий справами УПЦ МП, член Міжсоборної присутності Російської православної церкви Іван Паканич

Фото СБУ

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