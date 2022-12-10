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Багато готівки та навіть сухпайки окупантів: у СБУ показали цікаві знахідки у храмах УПЦ на Харківщині (фото)

19:39 10 грудня 2022
Література та сухпай зс рф

Служба безпеки України, яка продовжує проводити контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП), провела рейд на Харківщині.

Як зазначили в українскій спецслужбі, на території Харківської єпархії УПЦ (МП) виявили сотні тисяч готівки, прокремлівську літературу та сухпайки окупантів.

Фото СБУ

Також в одній з церков викрили монаха з російським паспортом. Наразі правоохоронці перевіряють його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності спецслужб країни-агресора.

Фото СБУ

Фото СБУ

Всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

За словами спікера харківської СБУ Владислава Абдули, заходи проводилися на таких об'єктах Харківської єпархії:

  • Свято-Покровський чоловічий монастир;
  • Свято-Благовіщенський кафедральний собор;
  • Свято-Казанський храм;
  • Храм ікони «Взискання загиблих»;
  • Свято-Успенський храм;
  • Свято-Петро-Павлівський храм;
  • Свято-Миколаївський храм;
  • Свято-Валентинівський храм;
  • Ольгінський храм;
  • Храм цариці Тамари;
  • Свято-Архангело-Михайлівський храм;
  • Храм Георгія Переможця;
  • Свято-Володимирський храм;
  • Свято-Вознесенський кафедральний собор Ізюмської єпархії УПЦ (МП).

До речі, СБУ викрила диякона однієї з церков Запорізької єпархії УПЦ (МП), який агітував за «приєднання» Запоріжжя до рф, заперечував існування українського народу, його мови і культури, а також ставив під сумнів державний суверенітет і територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах.

Наразі клірику повідомлено про підозру за ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) та ч. 1 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, релігійної ворожнечі) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Раніше на Тернопольщині СБУ зібрала докази вини керівника Почаївської духовної семінарії в антиукраїнській діяльності. Йому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 161 («Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками»).

Фото СБУ

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Багато готівки та навіть сухпайки окупантів: у СБУ показали цікаві знахідки у храмах УПЦ на Харківщині (фото)

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