Команда з чільної п'ятірки УПЛ попрощалася з головним тренером

Футбольний клуб «Олександрія» з однойменного міста в Кіровоградській області, який за підсумками першої частини сезону посідає п'яте місце в турнірній таблиці, вирішився на зміну головного тренера.

46-річний Юрій Гура попрощався з клубом, у якому працював на різних посадах з 2014 року, а головним тренером першої команди — з травня 2021-го, змінивши Володимира Шарана. Під керівництвом спеціаліста олександрійці посіли шосте місце за підсумками недограного сезону-2021/2022, а в нинішньому чемпіонаті обіймають п'яте місце, набравши 23 очки після 13 зіграних матчів.

«Ми вдячні Юрію Володимировичу за плідну роботу в нашому клубі у дуже непростий для всієї країни час. Завдяки вам футбольний світ України знову заговорив про високий рівень гри „Олександрії“, виокремлюючи наші бійцівські якості та креативність на футбольному полі. Бажаємо вам успіхів у подальшій кар'єрі, нових перемог та досягнень, цікавих проектів», — йдеться у повідомленні на офіційному сайті клубу з Кіровоградської області.

Із чуток, керівництво «Олександрії» вже підібрало заміну наставнику. Як повідомляють журналісти програми «ТаТоТаке», що виходить на Youtube, команду очолить Руслан Ротань. При цьому 41-річний ексфутболіст «Дніпра», «Динамо» та збірної України поєднуватиме роботу в клубі з молодіжною збірною, яка під його керівництвом вийшла до фінальної частини Євро-2023.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна Бельгії після провалу на ЧС-2022 вигнала головного тренера та шукає нового наставника за оголошенням.

Фото ФК «Олександрія»

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