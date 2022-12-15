Банти, кулі або мішура: що обов'язково потрібно повісити на ялинку згідно з знаком зодіаку

Щоб Кролик, символ 2023 року, став прихильніше і в усьому допомагав, кожному знаку зодіаку потрібно дотримуватись певного списку рекомендацій і знати, що обов'язково потрібно повісити на ялинку.

Для кожного з них є свої поради та рекомендації, яких слід дотримуватись.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Сміливим та амбітним Овнам потрібно прикрасити свою ялинку незвично, щоб такої точно ні в кого не було. Їм слід прикрасити зимове деревце у стилі омбре. Прикраси потрібно вибирати в одній кольоровій гамі. Вгорі слід розвісити найсвітліші, а внизу темні іграшки. При виборі кольору слід віддати перевагу темно-синім або білим.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Тельцям слід звернути увагу на кантрі-стиль — він простий та безтурботний. Символу року сподобається простота, оскільки він не любить химерності. В обов'язковому порядку їм потрібно повісити на свою ялинку фігурки лісових тварин — це порадує Кролика. Щодо гірлянди, то достатньо буде однієї.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Представники цього знака дуже зайняті люди і завжди намагаються робити кілька справ одночасно. Оздоблення ялинки може відображати всі якості їх натури. Її можна зробити яскравою, але не дуже строкатою. Найкраще повісити великі срібні кулі, сині банти та мішуру.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам слід повісити на свою ялинку фамільні іграшки. При виборі кольорів свою увагу потрібно припинити на помаранчевих та золотих. На ялинку можна повісити сушені часточки апельсина — це не буде зайвим. Вони не тільки рознесуть по дому приємний аромат, але ще й створять атмосферу свята, і притягнуть усе світле.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Для Лева найголовніше, щоб їхня ялинка сяяла, при цьому неважливо, якою вона буде — живою чи штучною. Створити святковий настрій допоможуть іграшки золотого чи бронзового кольору. Прикраси не варто вибирати дуже великі, але при цьому вони повинні блищати.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Дівам подобаються прості та практичні речі, а також нейтральне оформлення. Їм слід нарядити свою ялинку срібними чи золотими іграшками, додавши кілька червоних чи зелених бантів. При цьому не варто навішувати на ялинку дуже багато іграшок, їх має бути в міру.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терезам важливий у всьому мінімалізм, у тому числі і в прикрасі своєї ялинки. Їм буде достатньо однієї гірлянди, але при цьому вона має бути дуже довгою. Під ялинку можна поставити фігуру Діда Мороза чи Снігуроньки, а також кошик мандарин та кілька шишок.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіонам слід підбирати прості прикраси для своєї ялинки. Свій вибір слід зупинити на великих кульках кольору металік, а також сніжинках та гірлянді з намистин. Надати ялинці металевий блиск допоможе звичайний балончик із срібною фарбою.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільцям необхідно оформити свою ялинку у скандинавському стилі. Прикраси мають бути виконані з дерева, а ліхтарики — з паперу. Надати яскравості новорічній красуні допоможе гірлянда з мерехтливими вогнями. Для створення затишку під ялинку можна покласти килимок із овчини.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козероги можуть зупинитися на простій та компактній ялинці. Їм не потрібно вигадувати нічого незвичайного, щоб прикрасити свою красуню. При цьому не варто вішати багато іграшок, вибирати їх необхідно з особливим смаком. Ялинку можна прикрасити старовинними іграшками, а також гірляндою з бісеру.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії мають прикрасити свою ялинку в морському стилі. Свій вибір слід зупинити на світло-блакитних кулях та крафтових гірляндах. Також можна прикрасити ялинку морськими зірками, якорями та рибками. На зимову красуню можна повісити перлинні гірлянди.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Риби повинні прикрасити свою ялинку незвичайно, застосовуючи фантазію. Цього року їм слід повісити на ялинку цукерки різних кольорів. При виборі іграшок увагу слід звернути на сині, жовті та рожеві відтінки. З льодяників можна зробити гірлянду і прикрасити нею ялинку.

Раніше «ФАКТИ» писали, якою цього року вирішено зробити головну ялинку країни, встановлення якої до останнього залишалося під питанням через війну.

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