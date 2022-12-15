«Якщо сукня або блузка будуть нехай найіменитішого бренду, але при цьому пом’яті, то гріш їм ціна», — стилістка

Не важливо, скільки коштують ваші речі, але якщо вони мають неохайний вигляд, то всі ваші зусилля зі створення стильного образу стають марними. Існує низка дрібниць, які, можливо, не помітні вам, але добре зчитуються оточуючими і сильно псують всю картинку, пояснює стилістка Тетяна Бєлявіна, яка раніше давала рекомендації щодо виправлення вад фігури за допомогою одягу.



«Перше — дешева тканина. І справа тут не у вартості, а в зовнішньому вигляді. Наприклад, уже розтягнутий трикотаж можна купити, а можна доносити до такого стану. Ще є такий вид трикотажу, який я називаю «марлечка». Така тканина тонка, квола, часто просвічує. Ще приклад — це шкіра-клеєнка.

Друге -прозорість. Ні, до речей з прозорих тканин претензій немає. А ось якщо ви натягуєте такий верх поверх штанів або спідниць, то це і буде стильним промахом. Якщо штани або спідниця просвічують через вашу блузку або сорочку, то такий верх треба заправляти.

Акуратність вітається у всьому, особливо у варіантах сучасної заправки. Не виходить? Варто знайти, як це роблять інші і потренуватися.

Розтягнутий комір — така напасть буває у футболок і трикотажу. Просто, будьте уважнішими, якщо щось розтягнулося. Речі треба прасувати! Якщо сукня або блузка будуть нехай найіменитішого бренду, але при цьому пом'яті, то гріш їм ціна".

Також стилістка радить скрупульозно обирати розмір одягу.

«Дивно, але багато хто не бачить себе і не бачить, що речі просто малі. Але інші то бачать! Порада! Подивіться на себе ззаду! Часто видно саме там. Можна навіть голову прибрати, щоб відстороненим поглядом все оцінити. Потім запитайте себе, а чи є між вами і одягом повітря? Водолазки по фігурі слід заправляти. Якщо ви не хочете заправляти, то тоді беремо тонкий светр, але він буде вільнішим, не буде вас так обтягувати, як водолазка.

Крім того, уникайте перебору з романтикою. Такий буває. І тканина, і рюші, і колір, і принт! Виходить якийсь нудотний торт. Вибирайте якийсь один інструмент з романтичного стилю. Не все відразу!

Щодня, виходячи з дому, фотографуйте себе в повний зріст. А наприкінці тижня поставте фото поруч і оцініть свої комплекти за цими критеріями".

Нагадаємо поради пані Тетяни, як правильно одягатись, аби виглядати молодшою — тут справа в кольорах.

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