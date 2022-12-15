Ворог обстріляв три громади на Дніпропетровщині: постраждали житлові будинки та газопровід

Російські окупаційні війська на Запоріжжі всю ніч не залишали у спокої Нікополь і сусідні громади — їх піддавали жорстким обстрілам з «Градів» та важкої артилерії. На територію Мирівської, Марганецької та Червоногригорівської громад прилетіли щонайменше 40 ворожих снарядів. Про це вранці 15 грудня повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

На щастя, люди, за попередньою інформацією, не постраждали.

У Марганецькій громаді відбулися руйнації приватного житла та господарських споруд. Понівечено газогін.

Розтрощений дах будинка

Наслідки прильоту на обійстя

Пошкоджень зазнав паркан

У Червоногригорівській та Мирівській громадах наслідки атак ще уточнюються — обстеження уражених територій триває.

Нагадаємо, в ніч на 5 грудня у Марганецькій громаді під час аналогічного обстрілу загинув 23-річний місцевий мешканець, якого ворожий снаряд дістав на власному городі.

Фото t. me/dnipropetrovskaODA

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