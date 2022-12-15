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Жодного дня без катастроф: в рф стався вибух на нафтокомбінаті в Ангарську, є загиблі

9:28 15 грудня 2022
Жодного дня без катастроф: в рф стався вибух на нафтокомбінаті в Ангарську, є загиблі

У російській федерації сталася чергова катастрофа на великому промисловому об'єкті: рано-вранці в місті Ангарську у Східному Сибіру на нафтокомбінаті пролунав вибух, звук якого чули не лише у самому Ангарську, але в сусідньому Іркутську, після чого спалахнула велика пожежа.

Про це із посиланням на рятувальників повідомив губернатор області.

Зазначається, що пожежа сталася на встановленні Г-64 на території нафтопереробного заводу АНХК. До гасіння пожежі було залучено понад 100 співробітників МНС та 25 одиниць техніки. Відкрите горіння, як заявляють МНСники, вже ліквідовано.

 

Влада Іркутської області заявила про двох загиблих, водночас ЗМІ повідомляють про п'ятьох жертв вибуху.

Площа пожежі на НПЗ становила 2,5 тисячі квадратних метрів.

 

За попередньою інформацією причиною вибуху на НПЗ стала загазованість систем технологічної установки. Наразі прокуратура, Слідком та спецкомісія намагаються встановити причини НП.

Нагадаємо, днями масштабне спалах ліквідували на алтайському шкідливому виробництві — шинному Барнаульському заводі .

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