На Київщині запровадили екстрені відключення світла: що відомо
У Київській області, яка напередодні стала мішенню для іранських дронів-камікадзе, запровадили екстрені відключення світла, метою яких є балансування енергосистеми. Про це повідомляють в енергокомпанії «ДТЕК».
Крім того, цей крок дозволить уникнути аварій на устаткуванні.
Поки що аварійні відключення стосуються лише жителів області, тоді як у Києві продовжують діяти оновлені графіки стабілізаційних відключень .
Нагадаємо, раніше було складено карти банківських установ, які працюють навіть під час блекауту.730
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