На Київщині запровадили екстрені відключення світла: що відомо

У Київській області, яка напередодні стала мішенню для іранських дронів-камікадзе, запровадили екстрені відключення світла, метою яких є балансування енергосистеми. Про це повідомляють в енергокомпанії «ДТЕК».

Крім того, цей крок дозволить уникнути аварій на устаткуванні.

Поки що аварійні відключення стосуються лише жителів області, тоді як у Києві продовжують діяти оновлені графіки стабілізаційних відключень .

Нагадаємо, раніше було складено карти банківських установ, які працюють навіть під час блекауту.

730

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram