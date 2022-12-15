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На Київщині запровадили екстрені відключення світла: що відомо

9:49 15 грудня 2022
На Київщині ввели екстрені відключення світла: що відомо

У Київській області, яка напередодні стала мішенню для іранських дронів-камікадзе, запровадили екстрені відключення світла, метою яких є балансування енергосистеми. Про це повідомляють в енергокомпанії «ДТЕК».

Крім того, цей крок дозволить уникнути аварій на устаткуванні.

Поки що аварійні відключення стосуються лише жителів області, тоді як у Києві продовжують діяти оновлені графіки стабілізаційних відключень .

Нагадаємо, раніше було складено карти банківських установ, які працюють навіть під час блекауту.

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На Київщині ввели екстрені відключення світла: що відомо

На Київщині запровадили екстрені відключення світла: що відомо

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