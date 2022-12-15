З Києва краще виїхати: астролог попередила мешканців столиці про небезпеку

Обстріл окупантами Києва 14 грудня був лише початком тривожної ситуації навколо міста.

Про це попередила на своєму youtube-каналі астролог Яна Тимощук.



За словами експерта, небезпека лише наростатиме до 20 грудня 2022 року.

«20, 21, 22 грудня — усі ці дати можуть бути складними для Києва» , — сказала вона.

Також вона закликала киян виїхати зі столиці до квітня. До того ж не тішить і те, що триватимуть відключення електроенергії.

Крім того, експерт передбачила прильоти ворожих ракет не лише до Києва, а й до інших міст України.

«Київ оборонятиметься і боротиметься до кінця. Прилітатимуть ракети не лише до Києва, але в результаті ми отримаємо чудове майбутнє» , — додала експерт.

Раніше Яна Тимощук попередила, що у грудні українцям варто побоюватися дат, де багато «двійок», особливо небезпечною буде дата 22.12.2022.

«Там, де багато двійок — чекати лиха. З погляду астрології, є небезпечні сполуки. Будуть серйозні „боєголовки“. Ядерна загроза якось програється. Особливо варто бути обережним тим, хто перебуває на окупованих територіях. Ворог наступатиме і залишатиме по собі жах на окупованих територіях, особливо на херсонському напрямку. Таке відбуватиметься до Нового року» , — сказала вона.

Проте, як запевнила Тимощук, на деяких напрямках на нас чекають перемоги — до кінця грудня Україна отримає відчутну допомогу для боротьби з російською агресією.

Заради справедливості, не всі астрологи наділяють двійку такими вже негативними якостями. Деякі, навпаки, вважають, що її магічні властивості дозволяють змінити долю на краще, а також залучити удачу та достаток у дім.

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