Колишня дружина Віталія Кличка показала їх дорослих синів під ялинкою

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка Наталя, яка тепер носить прізвище Єгорова, опублікувала у сторіс Instagram фотографії з дітьми.



Жінка показала синів — 17-річного Максима та Єгора-Даніеля, якому 22, біля прикрашеної ялинки у себе вдома, у Гамбурзі.





На фото молодший та найвищий у родині Кличків Максим (ліворуч) та старший Єгор.

Наталя Єгорова народилася у Броварах у 1974 році. З 18 років вона хотіла бути співачкою. Спочатку працювала моделлю та познайомилася з Віталієм Кличком на показі мод у середині дев'яностих. Вийшла заміж за боксера 26 квітня 1996 року.

У шлюбі у пари народилося троє дітей: сини Єгор (2000) та Максим (2005) та дочка Єлізавета (2002). Діти живуть з Наталею у Німеччині.

Віталій Кличко з 2014 року обіймає посаду мера Києва.



Влітку цього року Кличко повідомив, що розлучається з дружиною після 25 років шлюбу. За словами мера, причиною розлучення стало життя в різних країнах та різні інтереси.

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