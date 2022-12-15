Підтягнуть до рівня інфляції: очільниця Мінсоцполітики розповіла, що буде з пенсіями у 2023 році

Наступного року в бюджеті передбачено лише одна індексація пенсій на рівень інфляції, але держава намагатиметься робити все, щоб згладити нерівність у доходах, яка виникатиме через «воєнне» зростання цін на товари та послуги.

Про це в інтерв'ю ресурсу Кореспондент сказала міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Вона нагадала, що в жовтні було запроваджено наступний етап програми Президента Зеленського про доплати людям, віком 70+, 75+, 80+ років, тобто ці люди мають додаткову доплату, і їх пенсії вже проіндексовані.

З 1 грудня було також піднято прожитковий мінімум, що відчутно для тих пенсіонерів, які отримували найнижчі пенсії.

У квітні ж 2023 року заплановано здійснити «максимальний перерахунок», з урахуванням повного індексу інфляції.

«Я думаю, що тоді якраз доходи пенсіонерів будуть найбільш вирівняні з урахуванням того, як знецінилась наша гривня», — відзначила міністр, анонсувавши також нові паралельні перерахунки для працюючих пенсіонерів з урахуванням їхнього стажу.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що якби не західна фінансова допомога, то найвразливіші українці вже могли б залишитися без пенсій.

Фото ua.korrespondent.net/

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