Добровільно пішла на службу до окупантів: затримано одну з провідних колаборанток Ізюмського району Харківщини

На звільненій від ворога території Харківщини СБУ затримала одну з керівниць колишньої окупаційної адміністрації Ізюмського району. Вона добровільно очолила створений окупантами «Савинский территориальный отдел Изюмской военно-гражданской администрации», де збирала паспортні дані місцевих жителів та передавала їх до окупаційної адміністрації.

Затримана колаборантка

Отримані персональні відомості громадян ворог використовував для фальсифікації «результатів» фейкового плебісциту, наголошують у прес-центрі СБУ.

Після звільнення Харківщини колаборантка намагалась переховуватись на території того ж Ізюмського району, але її було викрито і затримано.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмисниці про підозру за частиною 5 статті 111−1 («Колабораційна діяльність») Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що колаборанти часто стають жертвами своїх же російських «друзів». Так сталося з колишнім гауляйтером Херсонщини кирилом стремоусовим, а також з дружиною відомого в Україні «народного губернатора днр» павла губарєва Катериною, яка у червні отримала «посаду» заступника «голови адміністрації» Херсонської області.

Фото СБУ

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