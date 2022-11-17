У Генічеську «зникла» відома колаборантка Катерина Губарєва

16 листопада пропаганда окупантів повідомила про «затриману у справі про економічний злочин» Катерину Губарєву. Її у червні 2022 року призначили «заступником голови адміністрації» Херсонської області. До цього про нібито «зникнення» Губарєвої в Генічеську та про «дзвінок Сальдо» із цього приводу з вечора 15 листопада повідомив її чоловік, колаборант Павло Губарєв, який у 2014 році певний період відігравав у Донецьку злочинну роль «народного губернатора».

«До 2014 року сім’я Губарєвих тривалий час активно була задіяна агресором у підривній та деструктивній діяльності російських спецслужб, проведенні відповідних фейкових „проросійських“ акцій на території України, зокрема й в Криму. Дружина Павла Губарєва Катерина в період арешту чоловіка деякий час відігравала злочинну роль „міністра іноземних прав“ терористичної „народної республіки“ в Донецьку, але потім була переведена російськими кураторами на „менш публічну“ роботу, — повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. — Зокрема, з 2016 року родина Губарєвих займалася розграбуванням міста Ясинувата під злочинним патронатом ватажка терористів Олександра Захарченка. Після загибелі його у 2018 році Губарєви були „видавлені“ з Донецька іншими донецькими колаборантами, які злочинно діяли під егідою помічника президента росії владислава суркова, та залишили окуповані території України».

З травня 2022 року Павло Губарєв піарив себе як «пересічного учасника боїв» на боці російських загарбників під Ізюмом, а його дружина в росії кілька років мала бізнес, нібито пов’язаний із «ІТ-технологіями».

«Агресор не залишав як мінімум до звільнення Херсона злочинних спроб забезпечити на окупованому півдні України «російський інформаційний простір», зокрема шляхом протиправного використання фейкових «операторів мобільного зв’язку» та «кримських провайдерів Інтернету». Скорочення окупованої частини Херсонської області та крах на даній території України всіх «інформаційних та цифрових проєктів», що просуваються окупантами, змушує їх «посилити кадрову політику», не обмежуючись «дорожньо-транспортною пригодою» Кирила Стремоусова. Не виключено, що саме публічність ситуації та заява про «дзвінок Сальдо» змусила карателів агресорів змінити сюжет і Губарєва стала не «жертвою українських партизанів», а поки що живою «підозрюваною».

Нагадаємо, нещодавно у мережі показали фото розстріляного авто зрадника Стремоусова.

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