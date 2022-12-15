Позбавтеся їх негайно: які речі можуть змусити людину почуватися нещасною

Іноді люди зазначають, що стан стресу у них стає майже нормою, проблеми починають обрушуватися на них одна за одною.

Якщо відкинути зовнішні чинники, можна знайти відповідь поруч із собою. Виявляється, що речі, які оточують людину, можуть впливати на її емоційний стан.



Речі накопичують у собі негативну енергетику, а люди замість того, щоб викинути непотрібний мотлох, продовжують його зберігати. Щоб стати сильнішим й відкрити двері новому, треба обов'язково розпрощатися зі старим, особливо напередодні новорічних свят.



Які речі вдома змушують нас почуватися нещасними



Зіпсовані амулети та талісмани



Якщо в будинку зберігаються статуетки, які нібито приваблюють фінансовий успіх, але при цьому на них є відколи, то саме час позбавитися такого талісмана. Те саме стосується такого амулета, як ловець снів: якщо він зламаний, то це може спричинити лихо. Тому щойно бачите, що талісман зіпсований, тут же його викидайте або замініть на новий.



Колючі рослини



У будинку не повинно бути багато колючих рослин, інакше це призведе до проблем. Допускається тільки 1−2 квітки, та їх треба ставити на підвіконня, а не на стіл або полицю.



Речі, що перейшли у спадок



Це не означає, що якщо у вас є дорога каблучка, яка дісталася вам від бабусі, її треба швидко позбутися. Але якщо у вашому домі зберігається багато речей, що належали родичам, які померли, то їм не місце серед живих. А якщо ні, то у будинку може з'явитися багато негативної енергетики.



Старі книги



Книги, які просто стоять для краси, при цьому їх ніхто не читає й навіть не бере до рук, краще віддати тим, хто їх справді читатиме. В іншому випадку не дивуйтеся, чому ви так часто перебуваєте у поганому настрої.



Зламаний годинник



Якщо зламаний годинник полагодити не можна, то йому не місце у будинку. Його треба позбутися, оскільки він може весь свій накопичений негатив перекинути на людей, які проживають у будинку. Мало хто знає про це, але зламаний годинник зберігає у собі дуже важку енергію.



Чужі речі



Часто зустрічається таке, що після якогось свята чи візиту друзів вони забувають свої речі у вас вдома. Намагайтеся їх повернути якнайшвидше, не тримайте їх у себе. Відповідно до законів біоенергетики, у вас є 3 дні, щоб повернути чужу річ, інакше вона почне псувати енергетику вдома.



Розбиті дзеркала



Багато хто знає не з чуток, що з дзеркалом слід бути акуратними, і як тільки на ньому з'являється скол, краще його викинути. А якщо ні, то людям доведеться зіткнутися з неприємностями.



Штучні квіти



Сприятливо на ауру квартири чи будинку впливають лише натуральні квіти. Штучні квіти не несуть жодної користі, та й зовні вони навряд чи прикрасять інтер'єр, а от негативу нагромадити точно зможуть.



Раніше «ФАКТИ» писали про те, які речі не можна викидати з дому, щоб не викликати на себе будь-які життєві проблеми.

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